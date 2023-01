PZPN pod ścianą. Rzecznik zabrał głos ws. meczu Polska - Albania. "Ostateczny termin"

Reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację w 2023 roku w drugiej połowie marca. Wtedy rozpoczną się eliminacje do mistrzostw Europy w 2024 roku. Polska będzie rywalizować w grupie z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi. Pierwszy mecz odbędzie się 24 marca, gdzie nasza kadra zagra na wyjeździe z Czechami. Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie zostanie rozegrane pierwsze domowe spotkanie, konkretniej przeciwko Albanii (27 marca).

REKLAMA

Zobacz wideo Powrót Króla! Tak powitany został Messi na treningu PSG

Trwają prace nad naprawą na PGE Narodowym. "Cały czas nad tym pracujemy"

Fakt informuje, że wciąż nie wiadomo, na jakim stadionie Polska zagra pierwszy mecz w el. Euro 2024. Najbardziej realne wydaje się rozegranie spotkania na PGE Narodowym w Warszawie. - Obecnie nasze działania skoncentrowane są na tym, by zaplanowane na 27 marca spotkanie było swoistym otwarciem sezonu imprez całostadionowych na PGE Narodowym. Oczywiście pozostajemy w stałym kontakcie z PZPN w tej sprawie. Robimy wszystko, by mecz Polska - Albania odbył się na PGE Narodowym zgodnie z planem - poinformowała Małgorzata Bajer, rzeczniczka PGE Narodowego.

- Jeśli chodzi o status prac, to, jak wiadomo, wszystkie elementy bypassu zostały założone. Dzięki temu, że zabezpieczył i odciążył wadliwy element, mogą być prowadzone prace związane m.in. z pobieraniem próbek materiału z uszkodzonego elementu. Pracujemy także nad planem naprawczym. Cały czas pracujemy nad tym, aby zdiagnozowaną wadę usunąć. Trwają naprawdę bardzo intensywne prace - dodała Bajer.

Informacja o zamknięciu Stadionu Narodowego pojawiła się 11 listopada, co spowodowało, że Polska zagrała mecz z Chile na stadionie Legii Warszawa. Wszystko było związane wadą konstrukcyjną na dachu stadionu. W połowie grudnia zeszłego roku PGE Narodowy otwarto, ale nie można było zobaczyć trybun czy płyty stadionu.

Czas nagli PZPN. Wiadomo, kiedy federacja musi zgłosić stadion na mecz z Albanią

Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN przekazał w rozmowie z Faktem, do kiedy federacja ma przekazać organom UEFA, gdzie zostanie rozegrany mecz reprezentacji Polski z Albanią w ramach el. Euro 2024. - Sprawa lokalizacji zaplanowanego na 27 marca meczu z Albanią zostanie wyjaśniona do 16 stycznia. Musimy wówczas przesłać ostateczną decyzją do europejskiej centrali. Termin był już przesuwany kilka razy, ten jest ostateczny - wyjaśnił.