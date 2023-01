Trener łączony z Polską reaguje na plotki ws. pracy w innej kadrze. Mocne stanowisko

Steven Gerard, Nenad Bjelica, Vladimir Petković i właśnie Herve Renard - to z tego grona najprawdopodobniej poznamy następce Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W ostatnim czasie pojawiło się coraz więcej głosów, że Renard nie obejmie Biało-Czerwonych, bo nie dość, że ma aktualny kontrakt z Arabią Saudyjską, to w dodatku negocjuje z belgijską federacją, z której odszedł Roberto Martinez, nowy selekcjoner Portugalii.

"Wiadomości sugerujące, że przedstawiłem propozycję trenowania reprezentacji Belgii są całkowicie fałszywe" - napisał Renard na Twitterze.

Polskie korzenie, świetna przemowa i niespodzianka na mundialu

Jednym z pierwszych bohaterów mundialu w Katarze został Renard. I trudno się dziwić, bo jego Arabia Saudyjska na dzień dobry sensacyjnie ograła Argentynę 2:1, a jego mobilizująca piłkarzy przemowa z przerwy meczu, gdy Argentyna prowadziła, stała się hitem internetu.

- Co my tu robimy?! To jest pressing?! Może mam wam dać telefon, żebyście zrobili Messiemu zdjęcia? Macie go naciskać i nie pozwolić mu grać. Przyciśnijcie go! Od razu, mocno! Nie pozorujcie! Szanujcie kibiców, to są mistrzostwa świata, a ich jest 60 tys. Jeśli będziemy mieli piłkę, nie tylko wyrównamy, ale możemy więcej. Nie czujecie tego? - krzyczał Renard.

W kolejnych meczach Arabia Saudyjska przegrała jednak 0:2 z Polską i 1:2 z Meksykiem, i ostatecznie zajęła ostatnie miejsce w grupie C. Renard i tak został jednak doceniony. Tym bardziej że już przed mistrzostwami świata nikt nie miał wątpliwości, że Francuz jest świetnym fachowcem. Renard udowodnił to pracując w Afryce - w 2012 roku wygrał kontynentalne mistrzostwa z Zambią, a trzy lata później z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Teraz chce wykonać kolejny krok.

- Z natury jestem powściągliwy i staram się twardo stąpać po ziemi, być skromnym. Wiem jednak, że czasem dobrze coś powiedzieć na głos. Będąc szczerym, muszę powiedzieć, że czuję się na siłach, aby prowadzić silniejszą reprezentację - zdradził kilka tygodni temu na łamach "RMC" Francuz, który od 2019 roku pracuje z Arabią Saudyjską. Renard nie doprecyzował, gdzie chciałby pracować.

Może prezes Kulesza powinien zgłosić się do Francuza, bo ten ma polskie korzenie. Jego mama urodziła się już we Francji, tuż po tym jak babcia Herve Renarda - z domu Cybulska - uciekła przed drugą wojną światową. Selekcjoner wielokrotnie powtarzał, że chętnie popracowałby w Polsce. Czuje do niej sentyment z racji babci i mamy.