Boniek alarmuje: Możliwa dyskwalifikacja po meczu Polska - Argentyna

Kilka dni temu Nicolas Tagliafico, świeżo upieczony mistrz świata z Argentyną, zaszokował kibiców reprezentacji Polski. Obrońca przyznał podczas transmisji na Twitchu, że w trakcie grupowego meczu mistrzostw świata z Polską, jeden z naszych zawodników miał prosić, by Argentyńczycy przestali atakować. - Po pierwszym naszym golu oni nie chcieli już więcej grać. Kiedy zdobyliśmy drugą bramkę, około 60. minuty jeden z Polaków powiedział do mnie, na ile potrafił po hiszpańsku: "nie atakujcie więcej, proszę!" Kolejny gol mógłby ich wyeliminować - powiedział, o czym pisaliśmy szerzej ->>> TUTAJ.

Zbigniew Boniek alarmuje po słowach Tagliafico. "To podlega pod dyskwalifikację"

Późniejsi mistrzowie świata wygrali 2:0 i awansowali do kolejnej rundy z pierwszego miejsca. Polacy uplasowali się tuż za ich plecami, dzięki korzystnemu wynikowi meczu Meksyk - Arabia Saudyjska (2:1) i także przeszli dalej. Choć od zakończenia mundialu minie niedługo już miesiąc, sprawa budzi wielkie emocje. Świadczy bardzo niekorzystnie o naszej drużynie, ale też może mieć poważne konsekwencje. Tak uważa Zbigniew Boniek.

Były prezes PZPN podzielił się swoimi przemyśleniami w rozmowie z Interia.pl. Uważa, że jeśli sprawą zainteresuje się FIFA, Polacy mogą spodziewać się kary. I to poważnej.

- Podejrzewam, że to jest prawda, skoro te słowa zostały wypowiedziane miesiąc po mundialu. To bardzo źle świadczy o psychicznym i mentalnym przygotowaniu reprezentacji Polski. Nie chciałbym tego tematu za bardzo poruszać, bo jeśli dojdzie to do FIFA, to ona może wszcząć postępowanie wyjaśniające. Zachowanie takie, jak namawianie rywala do zaniechania ataków jest nie tylko wbrew duchowi rywalizacji fair play, ale nawet podlega pod dyskwalifikację, gdyby było wiadomo dokładnie, który nasz piłkarz namawiał Argentyńczyka - powiedział.

Już wcześniej Zbigniew Boniek zdradził, że domyśla się, o którego z naszych reprezentantów dokładnie chodzi. W rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu" powiedział, że sytuację, o której prawdopodobnie mowa, można było wychwycić w trakcie meczu. - Wiem nawet, w której to było minucie i gdzie to się stało. Na środku boiska. Jakby ktoś to przejrzał, to jest taki dialog, jak jeden z polskich piłkarzy podchodzi do Tagliafico i zakrywają usta - powiedział, o czym informowaliśmy ->>> TUTAJ.

