Jeden wpis i się zaczęło. Boniek zdradził, kto poprowadzi reprezentację Polski?

Kibice i media żyją tym, kto zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Lista nazwisk trenerów, którzy byli wymieniani w tym kontekście, zrobiła się już dosyć długa. Według najnowszych informacji PZPN rozmawia ze Stevenem Gerrardem. Na tym etapie trudno jednak jednoznacznie określić, kto zostanie nowym szkoleniowcem polskiej kadry. Co jakiś czas na światło dzienne wychodzą nowe informacje.

We wtorek atmosferę podgrzał były prezes PZPN-u, Zbigniew Boniek. Wrzucił bardzo krótkiego tweeta o treści "NB", a obok zamieścił dwie polskie flagi. I możemy tylko zgadywać, co ma to oznaczać.

Niewykluczone, że były prezes PZPN-u miał na myśli zupełnie coś innego i postanowił trochę zażartować z obserwujących. Kibice zinterpretowali to jednak w ten sposób, że mogą to być inicjały nowego selekcjonera. Tym bardziej, że pasują do jednego z kandydatów, którego nazwisko pojawiało się w mediach. To Nenad Bjelica, były trener Lecha Poznań.

- W polskich mediach często przewija się moje nazwisko. Nikt jednak na ten moment nie kontaktował się ze mną – mówił Bjelica jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. - Ale mogę przyznać, że jeśli już jestem wymieniany jako kandydat na selekcjonera tak wspaniałego kraju, to jest to dla mnie zaszczyt. Pracowałem tam przez dwa lata w Lechu Poznań, dlatego znam dobrze język. Nie jestem też anonimową postacią dla obywateli tego kraju. Czekam. Jeśli nadejdzie taka propozycja, to oczywiście, będzie dla mnie ogromnym zaszczytem i wyzwaniem, aby poprowadzić reprezentację Polski – dodał.

Bjelica pracował w Polsce w latach 2016-2018, kiedy był pierwszym trenerem Lecha Poznań. Z "Kolejorzem" nie udało mu się sięgnąć po mistrzostwo kraju, jednak mimo to zapadł w pamięci kibiców. Od sierpnia Chorwat jest wolnym trenerem. Ostatnio prowadził zespół NK Osijek.

Piłkarze reprezentacji Polski po raz kolejny wybiegną na murawę 24 marca 2023 roku, kiedy na stadionie Fortuna Arena w Pradze rozpoczną eliminacje do Euro 2024. W pierwszym spotkaniu podejmiemy oczywiście reprezentację Czech. Robert Lewandowski i spółka w grupie E zmierzą się również z Mołdawią, Albanią i Wyspami Owczymi.

Najbliższe mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca 2024 roku. Cały turniej zostanie rozegrany na 10 stadionach w 10 niemieckich miastach: Berlinie, Monachium, Dortmundzie, Gelsenkirchen, Stuttgarcie, Hamburgu, Duesseldorfie, Kolonii, Lipsku oraz Frankfurcie nad Menem.

