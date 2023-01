Michał Probierz nie wytrzymał. "Powiem brzydko". I powiedział

W Polsce trwa zażarta dyskusja odnośnie nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Przede wszystkim toczy się ona między zwolennikami opcji zagranicznej i opcji polskiej. "Dyskusja: trener z Polski, czy z zagranicy, jest jałowa. Przy naszych piłkarzach światowcach trener z zapyziałej futbolowej prowincji jest stracony na starcie" – pisał na naszych łamach Michał Kiedrowski.

Wielkimi zwolennikami zatrudnienia Polaka są m.in. byli selekcjonerzy reprezentacji – Antoni Piechniczek i Jerzy Engel. Ten drugi niedawno wskazał, że nowym trenerem mógłby zostać Michał Probierz, aktualny selekcjoner kadry U-21. - Żaden trener zagraniczny nie poprowadzi kadry w taki sposób, aby spokojnie wprowadzać do tego zespołu młodych piłkarzy. Probierz ma doświadczenie ligowe, jest w PZPN, jest na miejscu – powiedział w wywiadzie dla "Prawdy Futbolu". Sam prezes Cezary Kulesza przyznał też, że Michał Probierz "krąży w jego głowie". Te informacje wywołały falę komentarzy w sieci. Głównie były to głosy sprzeciwu wobec kandydatury Probierza.

"Niezdrowa zaczyna być niechęć byłych selekcjonerów do potencjalnego zagranicznego następcy Czesława Michniewicza. Argumenty Jerzego Engela i Antoniego Piechniczka o potrzebie polskiego szkoleniowca są absurdalne. Nie narodowość a kompetencje muszą być głównym wyznacznikiem" - pisze Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Tymczasem selekcjoner młodzieżowej kadry przebywa w Turcji i tam obserwuje swoich reprezentantów i kandydatów do kadry. I jak stanowczo zaznaczył w rozmowie z goal.pl, nie ma zamiaru rozmawiać o kwestii nowego trenera dorosłej reprezentacji. Jednak w trakcie rozmowy odniósł się do wyżej wspomnianej dyskusji.

- Dziwię się, że Polska jest tak krytykowana, jeżeli chodzi o myśl szkoleniową. Z nas robi się debili, powiem brzydko. To jest przykre, bo nikt nie patrzy, nikt nie chodzi na treningi, nikt nie ogląda. My nie możemy zrobić transferów za 500 milionów. Znamienny jest dla mnie artykuł Juergena Kloppa, który przyszedł do Anglii, to mówi, że czemu nikt im nie wierzy w treningi, tylko w transfery. Czytam pod swoim kątem wiele takich opinii. Wypominanie mi, że 23 lata jestem już trenerem i dzieci już prowadziłem, ale jak ktoś jest taki ekspert i potrafi anonimowo krytykować, to niech przyjdzie, niech potrenuje i zobaczy – powiedział Probierz.

Kilka miesięcy temu Probierz oznajmił, że jego zdaniem polski trener nie miałby problemów z prowadzeniem FC Barcelony. Dlaczego więc Polacy nie prowadzą zachodnich klubów? - Bo my nie zostaliśmy, jak wielu za granicą i tam nie mieszkamy. Jeszcze raz mówię: bardzo często te obrazy, które są wokół polskich trenerów, są już naprawdę żenujące. Uważam, że nie zasługujemy na to. Jeżeli ktoś chodzi na treningi i obserwuje, to na pewno nie odbiegamy w niczym, a to, że my dużej jakości piłkarza nie możemy ściągnąć za grube miliony, to już my na to wpływu nie mamy – stwierdził.

