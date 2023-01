Są dwa nazwiska zagranicznych faworytów do objęcia reprezentacji Polski

W poniedziałek Roberto Martinez został oficjalnie zaprezentowany jako selekcjoner reprezentacji Portugalii. Hiszpan był przymierzany również do polskiej kadry. Jak informowaliśmy na Sport.pl, PZPN kontaktował się z nim i chciał go zatrudnić. Wiadomo już jednak, że ta misja się nie powiodła.

Dlaczego? O kulisach informuje Piotr Koźmiński z portalu WP Sportowe Fakty. Po pierwsze, do Martineza ustawiła się kolejka chętnych. Oprócz Portugalii miały to być również federacje USA i Meksyku. Zagraniczne media dodawały też, że Martinez był kuszony przez kluby, m.in. przez Everton. Dla polskiej federacji konkurencja ze strony Portugalii, znacznie lepszego kadrowo zespołu, była nie do przebrnięcia.

Drugą kwestią były oczywiście finanse. Chociaż budżet PZPN-u ma być najwyższy w historii (360 milionów złotych), a na nowego trenera miały być przeznaczone znaczne środki, to nie znaczy, że federacja mogła pozwolić sobie na wszystkich. Martinez mógł być poza zasięgiem. Portal ojogo.pt pisał, że Hiszpan zarabiał w belgijskiej federacji 3,4 miliona euro rocznie. Według WP Martinez oczekiwał około 4 milionów euro w przypadku pracy z kadrą. Z kolei PZPN jest skłonny zapłacić nowemu szkoleniowcowi 2,5 miliona euro, co czyniłoby go najdroższym trenerem reprezentacji Polski w historii.

Według serwisu w grze pozostaje dwóch zagranicznych kandydatów. Pierwszym z nich jest wielokrotnie wspominany w mediach Vladimir Petković, były selekcjoner reprezentacji Szwajcarii. Druga opcja to Paulo Bento, który po mundialu zrezygnował z pracy z kadrą Korei Południowej.

Według informacji, do których dotarł Jakub Seweryn ze Sport.pl, PZPN jest na ten moment zdecydowany na kierunek zagraniczny. Cezary Kulesza w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" wymienił kilku polskich trenerów, którzy są bez klubu, wcześniej wspominał o Michale Probierzu. Wszystko wskazuje jednak na to, że to tylko opcje rezerwowe, gdyby nie udało się zatrudnić upragnionego kandydata.