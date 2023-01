Główny kandydat nie dla Polski. Oficjalnie. Podpisał kontrakt z inną reprezentacją

Roberto Martinez przez lata prowadził reprezentację Belgii, którą doprowadził do brązowego medalu na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 r. Na mundialu w Katarze Belgia poniosła jednak klęskę i nie wyszła z grupy. Tak zakończyła się trwająca od 2016 r. przygoda Martineza z tą kadrą.

Roberto Martinez nie poprowadzi reprezentacji Polski. Wybrał Portugalię

Hiszpan był wymieniany jako jeden z kandydatów do objęcia reprezentacji Polski. Kandydaturę poparł niedawno Łukasz Piszczek. - Nie był tylko trenerem, ale był też dyrektorem technicznym, odpowiedzialnym za inne rzeczy, związane m.in. z tym, że powstała w Belgii baza, która była tylko i wyłącznie dla reprezentacji, czy to pierwszej, czy też młodzieżowych. My na tę chwilę tego w Polsce nie mamy. Jeśli taki trener, który już ma doświadczenie w tworzeniu czegoś takiego, jest wolny na rynku, to myślę, że dla dobra polskiej piłki byłoby dobrze, żeby takiego trenera postarać się zatrudnić – mówił w studiu Viaplay.

W niedzielę Dominik Wardzichowski ze Sport.pl poinformował, że PZPN rzeczywiście chciał zatrudnić Martineza. - Stać nas na wielkie nazwiska, ale kolejka chętnych jest długa – takie nieoficjalne wieści płynęły z PZPN. Związek kontaktował się z Hiszpanem, ale niestety, będzie musiał obejść się smakiem.

Już wcześniej "The Athletic" informował, że Martinez porozumiał się z reprezentacją Portugalii. Ta szukała trenera po niespodziewanej porażce z Marokiem (0:1) w ćwierćfinale mistrzostw świata. Kontrakt za porozumieniem stron rozwiązał Fernando Santos.

W poniedziałek Portugalczycy oficjalnie zaprezentowali Martineza jako nowego szkoleniowca portugalskiej ekipy. Hiszpan podpisał kontrakt do 2026 r. Według portugalskich mediów odrzucił nie tylko oferty z innych reprezentacji, ale również angielskiego Evertonu.

Roberto Martinez w karierze oprócz reprezentacji Belgii prowadził również zespoły Swansea i Wigan Athletic. Z pierwszym wygrał League One, z drugim sięgnął po Puchar Anglii. Przez trzy lata prowadził też Everton, aż do 2016 roku, kiedy został selekcjonerem belgijskiej kadry.