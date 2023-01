Pod koniec zeszłego roku Cezary Kulesza, prezes PZPN, ogłosił, że nie zdecydował się na przedłużenie umowy z Czesławem Michniewiczem. Od tego czasu trwają spekulacje dotyczące tego, kto może zostać trenerem reprezentacji Polski, w mediach przewijają się kandydatury zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Marcin Brosz selekcjonerem reprezentacji Polski? Zdaniem Dariusza Dudka to "dobry kandydat"

W rozmowie z dziennikiem "Sport" swoimi przemyśleniami na ten temat podzielił się Dariusz Dudek, trener Zagłębia Sosnowiec. Jego zdaniem najlepiej byłoby postawić na rodzimego selekcjonera. - Ja patrzę na to tak, jak każdy polski szkoleniowiec. Moim zdaniem fajnie i dobrze byłoby, jakby szkoleniowcem został Polak - powiedział.

Dudek na tym nie poprzestał i wskazał, kto jego zdaniem mógłby przejąć reprezentację. - Myślę, że dobrym kandydatem byłby Marcin Brosz. O nim może się nie mówi, ale to jest trener, który jeżeli zostałby selekcjonerem, to nie byłby gorszy od tych kandydatów, którzy się teraz "przewijają". Ja postawiłbym na jego osobę - stwierdził. Poza tym wspomniał o Marku Papszunie oraz Janie Urbanie.

Brosz pracuje jako szkoleniowiec od 2005 roku, gdy został grającym trenerem Polonii Bytom. Pierwszy mecz w ekstraklasie zaliczył w Odrze Wodzisław w grudniu 2009 r. Największy sukces osiągnął w Górniku Zabrze, gdy w sezonie 2017/18 zajął czwarte miejsce w ekstraklasie, co dało prawo gry w eliminacjach Ligi Europy. W styczniu 2022 r. objął reprezentację Polski do lat 19, dotychczas prowadził ją w sześciu meczach, bilans to trzy zwycięstwa i trzy porażki.

W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Cezary Kulesza przyznał, że póki co "rozmawiał z wieloma trenerami", ale jeszcze nie dokonał ostatecznego wyboru. - Pewnie na siłę mógłbym podać wąską listę nazwisk, ale jej nie przybliżyłem. Uważam, że po prostu nie wypada z kilku względów. Chociażby dlatego, że może to przeszkodzić w negocjacjach - powiedział.

