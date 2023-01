Idealny kandydat na selekcjonera reprezentacji Polski. "Najlepszy w historii"

Kilka dni temu portal WP Sportowe Fakty podał, że Polski Związek Piłki Nożnej rozmawia z trenerem Vladimirem Petkoviciem. Bośniak może zastąpić Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Przekazał to dziennikarz Piotr Koźmiński, który ma zwykle wiarygodne informacje.

REKLAMA

Sport.pl odezwał się do szwajcarskich dziennikarzy, by poznać ich opinie na temat Petkovicia. Bośniacki trener pracował w latach 2014-2021 jako szkoleniowiec kadry narodowej Szwajcarii.

Zobacz wideo Dlaczego piłkarze tak dużo zarabiają?

Szwajcarzy zachwyceni Petkoviciem

- Z mojego punktu widzenia zatrudnienie Petkovicia byłoby bardzo dobrym ruchem. Nadaje się do takiej pracy, ale trzeba mu dać trochę czasu. Niemniej to wydaje się idealny kandydat do pracy w roli selekcjonera - mówi nam Valentin Schnorhk z portalu La Formule Magique. - To najlepszy trener reprezentacji Szwajcarii w historii. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości - wskazuje nam Daniel Visentini z portalu lematin.ch.

Za kadencji Vladimira Petkovicia Szwajcarzy doszli do 1/8 finału Euro 2016 (porażka z Polską po rzutach karnych) oraz 1/8 finału mistrzostw świata 2018. Do tego osiągnęli ćwierćfinał mistrzostw Europy 2021. Szwajcaria weszła też do TOP 10 rankingu FIFA. Obecnie jest 12.

- W reprezentacji Petković wykonał świetną robotę. Ze względu na wyniki, ale także sposób, w jaki Szwajcaria grała pod jego wodzą. Bośniacki trener lubi, gdy drużyna jest aktywna i atakuje. Nasza kadra nigdy wcześniej nie grała tak dobrze, jak za kadencji Petkovicia. Dodał dużo pewności siebie piłkarzom i wprowadził jasne zasady funkcjonowania. Dzięki niemu zespół zyskał nową tożsamość - tłumaczy Schnorhk.

Nowy styl, radość z gry

- Petković nadał szwajcarskiej drużynie nowy styl. Wraz z jego przybyciem piłkarze stali się bardziej aktywni na boisku, cieszyli się grą. To było dla nas nowe przeżycie, ale zawodnicy czekali właśnie na takiego trenera. Drużyna była w stanie pokazać swój styl przeciwko dowolnej drużynie na świecie. Potrafiliśmy zremisować z Niemcami na wyjeździe 3:3 albo pokonać Belgię 5:2 - wspomina Visentini.

- Szwajcarzy grali system 3-4-1-2, który był bardzo dobrze zorganizowany na boisku. Czasami mieliśmy problemy, ale Petković potrafił wyjść z nich obronną ręką. Zostawił zespół w dobrej kondycji. Grupa jest spójna, pomimo bardziej defensywnego sposobu gry, jaki zaproponował nowy trener Murat Yakin - przyznaje Visentin. Na mundialu w Katarze Szwajcaria odpadła w 1/8 finału.

Faktycznie - w wypowiedzi szwajcarskich dziennikarzy wyłania się obraz Vladimira Petkovicia jako idealnego kandydata na selekcjonera reprezentacji Polski. Bośniak ma spore doświadczenie jako trener reprezentacyjny. Jest w dobrym wieku do takiej pracy (59 lat). Miał sukcesy ze Szwajcarią - i są to sukcesy osiągnięte w ostatnich latach, a nie np. dwie dekady temu.

Petković pracował w Szwajcarii z kadrą o podobnym potencjale ludzkim jak polska drużyna. Nasi rozmówcy podkreślają, że nauczył piłkarzy gry bardziej ofensywnej. Tego wydaje się oczekuje nie tylko PZPN, ale także opinia publiczna w naszym kraju.

Czesław Michniewicz wyszedł z grupy na mundialu, czym zrealizował postawiony przed nim cel, ale mimo to był krytykowany. Wielu nie podobał się styl - defensywny, archaiczny - jaki prezentowała jego reprezentacja na mistrzostwach w Katarze.

Dlaczego odszedł?

Dlaczego Petković odszedł z reprezentacji Szwajcarii? - Bo nie czuł całkowitego zaufania ze strony szwajcarskiej federacji. Podczas Euro 2021, po porażce w słabym stylu z Włochami, niektórzy przedstawiciele szwajcarskiej federacji odbyli spotkanie, podczas którego zastanawiali się, co zrobić, jak zespół odpadnie z turnieju po fazie grupowej - opowiada Visentini.

Szwajcarzy przegrali w grupie z Włochami aż 0:3. - Petković dowiedział się o tym spotkaniu działaczy. Dalszą historię znamy: awans z grupy, wygrana nad Francją w 1/8 finału i porażka z Hiszpanią dopiero po karnych. To był najlepszy wynik Szwajcarów od mistrzostw świata w 1954 roku. Ale coś w relacjach między Petkoviciem a federacją pękło. To z pewnością jeden z powodów, dla którego zrezygnował - uważa szwajcarski dziennikarz.

Największe problemy Petković w Szwajcarii miał w kontakcie z mediami. - Komunikacja z mediami to nie miejsce, w którym czuje się najmocniej. Ale ciężko pracuje nad systemami gry, taktyką. Jest bardzo sprytny i cieszy się szacunkiem piłkarzy - wskazuje Visentini.

Podobnie uważa Schnork. - Żeby być uczciwym trzeba przyznać, że miał pewne trudności w komunikacji zewnętrznej (do mediów, opinii publicznej). Jego kontakty z dziennikarzami były trudne. Natomiast komunikacja wewnętrzna była dobra - na przykład kapitan Granit Xhaka miał z nim bardzo płynne relacje - mówi dziennikarz.

David De Gea zagrał jak na podwórku. Zrobił z siebie pośmiewisko [WIDEO]

Bliski kulturowo

Nasi rozmówcy podkreślają, że bałkańskie pochodzenie Petkovicia może mu ułatwić komunikację w Polsce. Powinien także poradzić sobie z naszym językiem.

Od lutego 2022 Petković pozostaje bez pracy. Po Szwajcarii pracował we francuskim klubie Bordeaux. Nie radził tam sobie zbyt dobrze i po siedmiu miesiącach został zwolniony. Średnia punktów na mecz? Raptem 0,92.

- Petković jest z pewnością bardzo dobrym trenerem, pomimo tego, co stało się w Bordeaux. Tam nie dało się odnieść sukcesu, warunki pracy były bardzo złe - uważa Visentini. Bordeaux ostatecznie spadło do drugiej ligi, a następnie z powodu kłopotów finansowych zostało zdegradowano szczebel niżej.

Oliver Kahn nie wytrzymał. Krytykuje Infantino. "Nie mogę zrozumieć"