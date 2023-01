Kady Borges Malinowski zamknął sobie drzwi do reprezentacji Polski

Kilka miesięcy temu, w I rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów, Lech Poznań rozegrał dwumecz z zespołem Karabachu Agdam. Zwłaszcza spotkanie rewanżowe pozostawiło olbrzymią ranę w sercach kibiców "Kolejorza", ponieważ ich zespół przegrał 1:5. Dwa gole w tamtym meczu strzelił Brazylijczyk Kady Borges Malinowski, który zwrócił na siebie uwagę pracowników Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Okazało się, że piłkarz ma polskie korzenie i potwierdził chęć występów w biało-czerwonej koszulce. Mówił o tym w wywiadzie z portalem "Futbolinfo.az". - Grać w reprezentacji Azerbejdżanu będzie dla mnie zaszczytem, ale szczerze mówiąc, mam też opcję gry dla Polski. Toczyły się już nawet dyskusje w tym kierunku. Jestem Polakiem ze strony ojca, ale poza tym nie mam związku z tym krajem - mówił 26-latek we wrześniu 2022 roku. Słowa piłkarza straciły już jednak na wartości.

Kady Borges Malinowski podpisał kontrakt z FK Krasnodar. Piłkarz zmarnował szanse występów dla Polski

W ubiegłą środę (4 stycznia), Karabach Agdam poinformował na swoim Twitterze, że zakończyły się rozmowy z Krasnodarem w sprawie transferu Malinowskiego. 26-latek po przejściu badań lekarskich zostanie oficjalnie nowym zawodnikiem rosyjskiego klubu, podpisując 3,5-letni kontrakt. Karabach za Brazylijczyka zarobi około 2 miliony euro.

Wydaje się, że transfer do Rosji całkowicie przekreślił szanse Malinowskiego na grę dla reprezentacji Polski. Polski Związek Piłki Nożnej od czasu napaści Rosji na Ukrainę nie powołał żadnego piłkarza występującego na rosyjskich boiskach. Przekonał się o tym doskonale m.in. Maciej Rybus, który kilka miesięcy temu zamienił Lokomotiw Moskwa na Spartak. Polak, dając do zrozumienia, że nie opuści Rosji, nie był brany pod uwagę przy powołaniach na niedawno zakończone mistrzostwa świata w Katarze.

Kady Borges Malinowski rozegrał w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach 31 meczów, strzelając 8 bramek. W ubiegłym roku prezentował się jeszcze lepiej, ponieważ w 38 spotkaniach 17 razy trafił do bramki rywala, dokładając do tego 15 asyst.