Wojciech Szczęsny wskazał polskiego Maradonę. "Gdyby grał jak na treningu"

Piotr Zieliński od dawna uważany jest za piłkarza, którego możliwości nie są w reprezentacji Polski odpowiednio wykorzystywane. Temat ponownie poruszył dziennikarz Polsatu Sport Marcin Feddek, który był gościem w na kanale Meczyki na YouTubie. W przeszłości pracował bardzo dużo przy kadrze. To zasługa dobrych kontaktów dziennikarza z byłym selekcjonerem Adamem Nawałką. Dzięki temu mógł też przebywać blisko zawodników, którzy w latach 2013-2018 grali w narodowych barwach.

Feddek o Zielińskim: "Nie może grać z Lewandowskim"

Zdaniem eksperta poprzedni rok w klubie był dla Zielińskiego znakomity. Pomocnik Napoli dobrze prezentował się do mistrzostw świata w Katarze. Na nich z kolei kompletnie rozczarował. - Albo go nie było, albo nie dojechał, albo nie wyszedł, albo on nie może grać z Lewandowskim. Bo mam wrażenie, że Lewandowski go tłamsi. Kiedy schodzi niżej, daje nam więcej. Kiedy wystawisz go na "10", to go nie ma. A jeśli schodzi po piłkę, to jest w stanie tę reprezentację rozbujać - zauważył Feddek.

"Mielibyśmy Maradonę" - Szczęsny podsumował postawę Zielińskiego

Dziennikarz miał okazję przekonać się na własne oczy, jakim potencjałem dysponuje 28-latek. Przywołał także interesujące słowa jego kolegi z reprezentacji. - Widząc na treningach nawet, jak są różne gierki, to uwierzcie mi, były takie treningi, w których był absolutnie artystą. Cmokał Brzęczek, cmokał Zbigniew Boniek, nie wierzyli. Kiedyś Wojtek Szczęsny powiedział mi, siedząc przy linii: "Gdyby on grał chociaż w 90 proc. tak jak na treningu, to byśmy mieli Maradonę" - stwierdził.

Feddek nie ma pewności, z czego wynika tak kiepska postawa Zielińskiego w reprezentacji. Być może chodzi o partnerów na boisku. Zieliński nie ma odpowiedniego zabezpieczenia w postaci solidnych defensywnych pomocników, a z przodu nie układa mu się gra z Lewandowskim. - Nie wiem, na czym polega problem Piotrka. Mam wrażenie, że ktoś mu przeszkadza. Ktoś mu zabiera plac - podsumował.

Piotr Zieliński na mundialu w Katarze wystąpił we wszystkich czterech meczach reprezentacji Polski - w dwóch ostatnich przez pełne 90 minut. Strzelił też jedną bramkę w spotkaniu z Arabią Saudyjską.