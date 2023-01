UEFA wszczęła śledztwo ws. meczu Polaków. Podejrzenie ustawienia spotkania

W listopadzie minionego roku reprezentacja Polski U21 przebywała na zgrupowaniu w Chorwacji, podczas którego rozegrała dwa mecze towarzyskie. Najpierw przegrała z Chorwatami 1:3, a potem wygrała z Turcją 3:2. Wynik drugiego spotkania już w pierwszej połowie wydawał się podejrzany, co zauważyli bukmacherzy w Azji, patrząc na kursy zakładów. Winni afery najprawdopodobniej są sędziowie. Dlatego też sprawą zajmie się UEFA.

UEFA zajmie się spotkaniem polskiej kadry młodzieżowej

Polacy prowadzili z Turkami do przerwy 2:0. W pierwszych minutach Filip Szymczak wyprowadził Polaków na prowadzenie i prosiło się o szybkie podwyższenie wyniku. Biało-Czerwoni strzelili drugiego gola, ale dopiero w doliczonym czasie gry za sprawą trafienia Bartłomiej Kłudki. Podwyższenie prowadzenia w takim momencie zaniepokoiło bukmacherów.

Na azjatyckiej giełdzie bukmacherskiej ktoś postawił aż 76 tys. euro na zakład powyżej 1,5 gola w pierwszej połowie. Zakład byłby uznany za wygrany, gdyby Polacy strzelili drugiego gola lub Turcja by wyrównała. Ziścił się pierwszy scenariusz. Sęk w tym, że przez całą pierwszą połowę kurs w ogóle nie rósł, a im bliżej przerwy w meczu, tym powinien być wyższy. TVP Sport podaje, że bardzo długo utrzymywał się na poziomie 1,5, czyli była duża szansa, że drugi gol padnie w meczu.

Na boisku zaczęły dziać się cuda. Polacy otrzymali rzut karny pod koniec pierwszej połowy. Przede wszystkim była to błędna decyzja. Do tego arbiter nakazał powtórzyć rzut karny, który był prawidłowo wykonany i bramkarz go obronił. Za drugim razem golkiper Turków znów był górą, ale do siatki trafił Kłudka, który dobił odbitą piłkę.

Analiza pracy chorwackiego zespołu sędziowskiego, któremu dowodził 28-letni Matej Bezelj jako arbiter główny, potwierdza, że sędziowie chcieli wpłynąć na wynik meczu. Stąd stale utrzymujący się kurs zakładu. Trener Turków otwarcie krytykował arbitra za sędziowanie. Stwierdził po meczu, że to była walka z arbitrem, który "prowadził zawody zdecydowanie poniżej oczekiwanego poziomu".

Sprawą tego meczu zainteresowała się UEFA. Jak informuje TVP Sport, postanowiła wszcząć śledztwo. Europejska federacja także zaobserwowała niepokojące zachowania wśród graczy u bukmacherów. W trwające już ponad miesiąc śledztwo zaangażowano chorwacką federację, która odpowiada za dobór sędziów do tego meczu.

W kontakcie z UEFA jest też PZPN, który ma pomóc zebrać dowody w sprawie. Polska jest traktowana tutaj jako strona poszkodowana. Możliwe, że wyniki śledztwa poznamy jeszcze w styczniu.