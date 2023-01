Michniewicz już szuka pracy po odejściu z kadry. Dwa potencjalne kierunki

Wraz z końcem roku Czesław Michniewicz przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Zrealizował postawione przed nim cele sportowe, a mimo to nie utrzymał posady. Wszystko za sprawą ultradefensywnej gry Biało-Czerwonych, "afery premiowej" oraz ciągłych utarczek z dziennikarzami. 52-latek jest wolnym trenerem, a media już spekulują na temat ewentualnego kierunku pracy.

REKLAMA

Zobacz wideo Dariusz Szpakowski o polskiej piłce. "Skończmy z tym polskim piekiełkiem"

Michniewicz szuka nowego pracodawcy. Rozważa dwa kierunki. Wszystkie daleko od Polski

Jak donosi Piotr Koźmiński z WP Sportowych Faktów, już niedługo selekcjoner może objąć nową posadę. Istnieją jednak małe szanse, by Michniewicz otrzymał pracę w ojczyźnie. "Niewykluczone, że trener poszuka w najbliższym czasie szczęścia za granicą. W Polsce ostatnio atmosfera wokół niego stała się ciężka, poza tym najlepsze posady i tak są tu zajęte" - pisze dziennikarz.

Boniek wziął i wypalił. "Jak już to ambasador"

Jak dotąd Michniewicz pracował jedynie w ojczyźnie, ale teraz zamierza spróbować swoich sił za granicą. Jak informuje Koźmiński, selekcjoner rozważa aktualnie dwa kierunki. Pierwszym z nich jest Grecja, a drugim któryś z krajów arabskich. Nie wiadomo jednak, o którym państwie dokładnie mowa.

O możliwości objęcia przez Michniewicza posady na Bliskim Wschodzie już kilka dni temu przekonywał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. - Nie zdziwiłbym się, gdyby znalazł pracę na Bliskim Wschodzie, w krajach arabskich. Pokonał Arabię Saudyjską. Zostało zaznaczone jego nazwisko w tamtych rejonach. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był kierunek arabski, naznaczony już przez Macieja Skorżę [pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich U-23 - przyp. red.] - mówił dziennikarz.

Jeszcze zanim Michniewicz przejął reprezentację Polski, to agent szukał mu pracy w Rosji. Dziś z powodu wojny, ten kierunek nie wchodzi w grę. O tym, gdzie trener znajdzie zatrudnienie, przekonamy się w kolejnych tygodniach.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Rywale Polaków zmieniają selekcjonera. Wybrali piłkarską legendę

Nadal nie wiadomo również, kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Zdaniem mediów, ostateczna decyzja ma zapaść do końca stycznia. Głównymi kandydatami do objęcia posady są Roberto Martinez, Marcelo Bielsa, Vladimir Petković, Paulo Bento, Herve Renard, Andrij Szewczenko a także Maciej Skorża, Jan Urban i Marek Papszun. Nowy selekcjoner poprowadzi Biało-Czerwonych w eliminacjach do Euro 2024. Te rozpoczną się już w marcu tego roku.