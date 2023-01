Mateusz Borek zdradził, kogo chce zatrudnić PZPN. "Dojrzewa pomysł"

Reprezentacja Polski oficjalnie pozostała bez trenera. 31 grudnia wygasł kontrakt Czesława Michniewicza. Prezes PZPN-u Cezary Kulesza zdecydował się nie przedłużać umowy i poszukać nowego trenera dla kadry. Michniewicz odszedł głównie przez to, że jego drużyna grała wyjątkowo mało atrakcyjny futbol, ale nie bez znaczenia były kwestie pozaboiskowe. Chodzi między innymi o aferę premiową, utarczki z dziennikarzami, a także konflikt z Jakubem Kwiatkowskim, rzecznikiem i menadżerem kadry. Według mediów z Michniewiczem nie chcieli też już współpracować niektórzy piłkarze.

Okazuje się, że do reprezentacji może dołączyć nie tylko nowy selekcjoner. W programie "Moc Futbolu" Mateusz Borek poinformował, że PZPN poważnie zastanawia się nad zatrudnieniem dyrektora sportowego reprezentacji Polski. Miałby on, według słów Borka, "weryfikować merytorycznie nowego selekcjonera, gdyby ten pochodził zza granicy".

- Wydaje mi się, że mocno dojrzewa temat zatrudnienia dyrektora sportowego kadry. Chodzi o osobę, która nie tylko ma doświadczenie w poważnej piłce, ale też najlepiej włada kilkoma językami. Słyszę w związku z tym, że bardzo mocno pożądany jest Michał Żewłakow – zdradził Borek, cytowany przez serwis transfery.info.

- To moim zdaniem ciekawy kandydat. Nie wiem tylko, czy Polacy są w stanie wybaczyć mu to, co wydarzyło się kilka miesięcy temu. Ciąży na nim wciąż ten rajd po Warszawie i lekkie obicie auta – powiedział Borek. Nawiązał tym samym do skandalu, jaki wywołał Żewłakow w grudniu 2020 roku. Były kadrowicz uderzył autem w tył autobusu. Okazało się, że Żewłakow był nietrzeźwy. Badanie wykazało 1,6 promila alkoholu we krwi. - On jednak naprawdę sporo w futbolu widział i pracował też w dużym klubie po zakończeniu kariery – dodał Borek.

Michał Żewłakow już pełnił funkcję dyrektora sportowego. Piastował to stanowisko w Legii Warszawa Zagłębiu Lubin i Motorze Lublin.