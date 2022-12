"Padł ofiarą systemu". Były reprezentant broni Lewandowskiego

Tomasz Iwan rozegrał 40 spotkań w barwach reprezentacji Polski, którą reprezentował w latach 1995-2002. Bardziej mógł zapaść w pamięć kibicom, jako dyrektor polskiej kadry ds. organizacyjnych, gdy gościł na ławce obok Adama Nawałki w latach 2013-2018. Teraz wziął w obronę Roberta Lewandowskiego, którego gra była różnie oceniana podczas mistrzostw świata w Katarze, chociaż "Lewy" miał udział przy każdej z bramek Polski na turnieju. Asystował i strzelił gola z Arabią Saudyjską oraz wykorzystał rzut karny z Francją. Jednocześnie zmarnował "jedenastkę" przeciwko Meksykowi.

"Szkoda mi Lewandowskiego". Iwan broni gry napastnika na mistrzostwach świata w Katarze

- Często spotykam się z opinią, że Robert Lewandowski nic nie pokazał na mundialu w Katarze. On padł ofiarą systemu, jakim graliśmy - powiedział Iwan w programie "Dwa Fotele" na Meczyki.pl.

Słowa byłego reprezentanta łączą się z tymi wypowiedzianymi przez Lewandowskiego po przegranym 1:3 meczu z Francją w 1/8 finału mistrzostw świata. - Radość z gry jest potrzebna. Jak atakujemy, próbujemy, to jest inaczej. Jeśli gramy bardziej defensywnie, to takiej radości nie ma - mówił wtedy napastnik FC Barcelony.

- To jest zawodnik, który walczy o Złotego Buta, jest porównywany z Messim, Ronaldo… Nagle w trzech pierwszych meczach piłka do niego nie dochodzi. Najwięcej podań do niego ma Wojtek Szczęsny - dodawał Iwan. - Szkoda mi go trochę. Myślę, że był mocno poszkodowany. Nawet Messi by sobie nie poradził w takim systemie, jakim graliśmy - podkreślił 51-latek.

Michniewicz był szeroko krytykowany za styl gry reprezentacji Polski

Jeszcze w trakcie turnieju gra reprezentacji była krytykowana za zbyt defensywną i bojaźliwą. Robili to kibice, byli piłkarze, a także zagraniczne media. Dość powiedzieć, że portal The Athletic wybrał mecz Polska - Meksyk najgorszym meczem mundialu w Katarze.

W Sport.pl o stylu gry reprezentacji pisał także Michał Zachodny. - Reprezentacja ma największe znaczenie w polskiej piłce, jest drużyną o najwyższej randze, osiąga swoje cele z regularnością, jaką mistrzowie i pucharowicze mogą jej tylko pozazdrościć. Chcemy i domagamy się, by kadra była wizytówką, a nie powodem do zawstydzenia; by była przykładem pozytywnym, a nie skrajnością ukazującą nasze narodowe wady. Jaki to byłby przekaz dla trenerów z różnego szczebla, gdyby, z polskim trenerem, jej gra zaczęła inspirować, dawać radość i wzmacniać przekonanie, że jest sposób gry dający frajdę wykonawcom - napisał Zachodny analizując występ kadry Michniewicza na turnieju w Katarze.