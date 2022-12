Cezary Kulesza przemówił ws. wyboru selekcjonera reprezentacji Polski

Z dniem 31 grudnia kontrakt Czesława Michniewicza wygasa, co sprawia, że reprezentacja Polski zostanie bez trenera. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezary Kulesza jest w trackie wyboru nowego szkoleniowca, który poprowadzi kadrę w zbliżających się eliminacjach do mistrzostw Europy. Do PZPN-u spływa mnóstwo ofert potencjalnych kandydatów, jednak ostateczna decyzja należy do szefa związku.

REKLAMA

Zobacz wideo

Cezary Kulesza potwierdza. "Wiele wyjaśni się po Nowym Roku"

W krótkim wywiadzie dla TVP Sport Kulesza zdradził, że informację nt. przyszłego selekcjonera uzyskamy w nowym, 2023 roku. Obecnie były prezes Jagiellonii Białystok przegląda i analizuje CV trenerów, którzy pragną objąć posadę po Michniewiczu.

- Jak przejrzę wszystkie oferty i je porównam, to będę odpowiadał państwu na pytania dotyczące przebiegu tej rekrutacji. Wiele wyjaśni się po Nowym Roku. Teraz był okres świąteczny, niedawno poinformowaliśmy o tym, że nie przedłużymy umowy z Czesławem Michniewiczem. - poinformował Cezary Kulesza.

- Nie mam szczegółów, które by państwa zadowoliły. Oferty na pewno do związku spływają, ale na wszystko przyjdzie czas - dodał prezes PZPN.

Kulesza nie chce zagranicznego trenera? "Według mojej wiedzy nie jest przekonany"

Oprócz wywiadu z Cezarym Kuleszą na łamach TVP Sport ukazała się również wypowiedź jednego z członków PZPN. Anonimowy respondent stwierdził, że prezes wcale nie jest przekonany do tego, aby na stanowisko selekcjonera reprezentacji powołać obcokrajowca.

- Według mojej wiedzy prezes Kulesza nie jest przekonany do tego, by w miejsce Czesława Michniewicza zatrudnić szkoleniowca z zagranicy. Wcale się temu nie dziwię, bo wydarzenia sprzed roku mogły wystarczająco zniechęcić do takich ruchów - przyznał rozmówca.

- Nie ma podjętej decyzji w sprawie narodowości przyszłego selekcjonera, ale czy to jest ważne? Nie liczy się narodowość, a warsztat trenerski, osiągane sukcesy, umiejętne podejście do piłkarzy. No i również - choć w mniejszym stopniu - nazwisko. O wszystkim zadecyduje prezes Kulesza i to jego proszę pytać o szczegóły - zdradził jeden z członków zarządu PZPN.

24 marca reprezentacja Polski rozegra pierwsze spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2024, które odbędą się w Niemczech. Rywalem "Biało-Czerwonych" będą Czechy.