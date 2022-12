Kulesza nie bierze go pod uwagę jako nowego selekcjonera. Skreślony

Minął tydzień, od kiedy Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Czesław Michniewicz z końcem grudnia przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Od tamtego czasu nie milknie publiczna debata na temat tego, jaki kandydat lepszy: polski czy z zagranicy. - Nowy selekcjoner musi poprawić wizerunek drużyny narodowej i odbudować zaufanie kibiców - mówił Cezary Kulesza w komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Kulesza wyklucza kandydaturę Adama Nawałki

Jak podaje WP SportoweFakty - powołujące się na informacje PAP - nie ma co się spodziewać pośpiechu w sprawie wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Przed rokiem Michniewicz został ogłoszony trenerem kadry po ponad miesiącu od odejścia Paulo Sousy, a teraz sytuacja może się powtórzyć, ponieważ prezes Cezary Kulesza ma wrócić do pracy 3 stycznia.

Wśród najczęściej pojawiających się polskich kandydatów do objęcia reprezentacji w mediach pojawiają się nazwiska Marka Papszuna, Jana Urbana, Michała Probierza i Adama Nawałki. Źródło informuje, że prezes Kulesza ma jednak nie rozważać jego kandydatury. Jednym z powodów ma być fakt, że nie prowadził żadnej drużyny od 2019 roku. Nawałka prowadził kadrę w latach 2013-2018. Później miał kilkumiesięczny epizod w Lechu Poznań (listopad 2018 - marzec 2019).

Może to być o tyle zaskakujące, że przed rokiem Nawałka miał być blisko powrotu na stanowisko selekcjonera po odejściu Paulo Sousy. Sam nie tak dawno przyznawał, że był na to gotowy. - W styczniu była moja pełna gotowość na przyjęcie propozycji prezesa Kuleszy, by przejąć reprezentację po Paulo Sousie. Taka decyzja nie wymagała ode mnie ani chwili zastanowienia, tym bardziej że akceptowali ją również zawodnicy. Ułożyło się zupełnie inaczej, trzeba uszanować decyzję prezesa i wspierać trenera Michniewicza. Jeśli chodzi o moje uczucia i odczucia do polskiej reprezentacji, to nic się pod tym względem nie zmieniło - przyznał w rozmowie z "Dobrym Tygodnikiem Sądeckim".

Nowy selekcjoner rozpocznie pracę z reprezentacją podczas marcowej przerwy reprezentacyjnej, gdy rozpoczną się eliminacje do mistrzostw Europy w 2024 roku. Polska w grupie E zmierzy się z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi.