Boniek napisał o selekcjonerach z zagranicy. Wystawił się na natychmiastowe strzały

22 grudnia Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że z końcem grudnia Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Już wcześniej pojawiały się pogłoski, że Michniewicz przestanie prowadzić polską kadrę, ale od tamtego dnia już na dobre ruszyła karuzela nazwisk potencjalnych następców 52-latka. Herve Renard, Roberto Martinez czy Vladimir Petković to były opcje z zagranicy. Z kolei z polskiego rynku przebijają się kandydatury Jana Urbana czy Marka Papszuna.

Kowalczyk wskazał swojego faworyta do objęcia kadry. "Najlepszy kandydat"

Boniek napisał o zagranicznych trenerach i zaraz dostał kontrę

Zwolennikiem opcji polskiej jest, jak się zdaje, Zbigniew Boniek. Na Twitterze opublikował kilka wpisów, które jasno sugerują, że najchętniej widziałby Polaka na stanowisku selekcjonera. - Jak kończyli z kadrą trenerzy zagraniczni, to wszyscy wiemy. Jeden na koniec nie potrafił wygrać z nikim, wyprzedził tylko San Marino, olał wszystko i wszystkich i jeszcze doradzał klubowi zagranicznemu bez zgody. Drugi po zmianie władz po prostu uciekł - napisał Zbigniew Boniek w pierwszym z tweetów. W oczywisty sposób odniósł się do Leo Beenhakkera oraz zatrudnionego przez niego samego Paulo Sousy.

Pod wpisem Bońka pojawiło się sporo komentarzy nie tylko kibiców, ale i dziennikarzy. Boniek dostał kilka mocnych odpowiedzi. "Jest też jeden Polak selekcjoner, który w eliminacjach też tylko z San Marino wygrał. Nie ma reguły" – napisał szef redakcji sportowej Canal+Sport, Michał Kołodziejczyk.

Miał na myśli oczywiście Bońka, który w 2002 roku zaliczył krótki epizod w roli selekcjonera. Był nim od sierpnia do grudnia. Wygrał dwa mecze: z San Marino w eliminacjach do Euro i z Nową Zelandią w spotkaniu towarzyskim. Przegrał z Danią, Łotwą i zremisował z Belgią. "Porzucenie przez trenera reprezentacji narodowej, która fatalnie gra i przegrywa, to nigdy nie jest łotwa sprawa" – napisał Łukasz Najder, wypominając tym samym Bońkowi mecz z Łotwą.

"Nasuwa mi się pytanie, skoro zagraniczny trener to taki zły wybór, bo 'oleje wszystko i wszystkich"' to po co było zatrudniać Sousę?" – zastanawia się komentator Viaplay, Kamil Kania.

"Pierwszy awansował na 16 zespołowe EURO 2008, składem, jaki wszyscy pamiętamy, ogrywając Portugalię. Drugiego kto zatrudnił, bo zapomniałem?" – napisał Szymon Ratajczak, również z Viaplay.

"To jest dopiero kabaret". Brat Milika odpowiada na zarzuty. Kowalski kontratakuje

"Leo Beenhakker jako pierwszy trener w historii Polski awansował na EURO, miał bardzo ciężką grupę eliminacyjną i skład 2 poziomy niżej niż obecnie. Przywrócił modę na kadrę, ludzie się zabijali o bilety, zapotrzebowanie po 250 tys./mecz. Nie ma trenera, który ciągle wygrywa, sorry" – napisał dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onet", Marek Wawrzynowski.