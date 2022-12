Zbigniew Boniek ostro o wyborze selekcjonera. "Wszyscy wiemy"

22 grudnia Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że z końcem grudnia Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Już wcześniej pojawiały się pogłoski, że Michniewicz przestanie prowadzić polską kadrę, ale od tamtego dnia już na dobre ruszyła karuzela nazwisk potencjalnych następców 52-latka. Herve Renard, Roberto Martinez czy Vladimir Petković to były opcje z zagranicy. Z kolei z polskiego rynku przebijają się kandydatury Jana Urbana czy Marka Papszuna.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski o pożegnaniu Michniewicza: Nie chcemy wchodzić w szczegóły

Zbigniew Boniek przedstawił jasne stanowisko w sprawie wyboru selekcjonera

- Jak kończyli z kadrą trenerzy zagraniczni, to wszyscy wiemy. Jeden na koniec nie potrafił wygrać z nikim, wyprzedził tylko San Marino, olał wszystko i wszystkich i jeszcze doradzał klubowi zagranicznemu bez zgody. Drugi po zmianie władz po prostu uciekł - napisał Zbigniew Boniek w pierwszym z tweetów. W oczywisty sposób odniósł się do Leo Beenhakkera oraz zatrudnionego przez niego samego Paulo Sousy.

W przypadku Holendra Boniek pominął historyczny awans na Euro 2008, a przeszedł od razu do nieudanych eliminacji mistrzostw świata 2010, w których Polska zajęła przedostatnie miejsce w grupie przed wspomnianym San Marino. W tamtym czasie Beenhakker doradzał także Feyenoordowi Rotterdam, nie informując o tym PZPN-u.

W przypadku Sousy chodzi oczywiście o zeszłoroczne odejście na kilka miesięcy przed barażami o mistrzostwa świata w Katarze. Od razu jeden z Twitterowiczów wytknął Bońkowi, że to on stał za decyzją o zatrudnieniu Sousy. - Brawo Panie Prezesie. OSTRO, ale CELNIE o własnej decyzji - czytamy.

- Może i tak, Paulo to był Top trener. Niestety, pewnych rzeczy nie widzisz w narzeczeństwie, tylko dopiero po ślubie - odpowiedział błyskawicznie Boniek.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

"Przykład Rakowa pokazuje, że można sobie nazwisko wyrobić"

- Boniek, Żmuda, Lato, Młynarczyk, Smolarek słuchali Machcińskiego (Widzew) i młodego Piechniczka. Źle na tym Polska piłka nie wyszła. Warto trochę pomyśleć - dodał Boniek jasno dając do zrozumienia, że obecnie opowiada się za zatrudnieniem polskiego trenera na stanowisku selekcjonera reprezentacji. W tweecie wspomniał Jacka Machcińskiego, byłego trenera Widzewa Łódź, u którego Boniek grał wraz z wymienionymi kolegami oraz Antoniego Piechniczka, który sięgnął z reprezentacją Polski po brązowy medal mistrzostw świata na mundialu w 1982 roku w Hiszpanii.

Boniek nie bezpośrednio, ale wspomniał o Marku Papszunie, trenerze Rakowa Częstochowa. - Cyfry, liczby, exel, to nie jest piłka, jak się wszystkim wydaje. To tylko narzędzia pomocnicze. Trener z nazwiskiem? Wolałbym trenera z pasją, wizją. Przykład Rakowa pokazuje, że można sobie nazwisko wyrobić. Ciekawi mnie jak to się poukłada! - wyjaśniał.

- Trenerów "wolnych" i "chętnych" jest bardzo dużo. To nie musi być wielkie nazwisko. Trener musi czuć drużynę, wiedzieć, jak chce grać. Natomiast wydaje mi się, mówię to zupełnie szczerze, że trzeba zrobić reset, jeżeli chodzi o naszą reprezentację - tak Zbigniew Boniek wypowiadał się na temat wyboru nowego selekcjonera kilka dni temu w "Gościu Wydarzeń".