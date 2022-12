Były reprezentant o nowym selekcjonerze. "Nie widzę w naszym kraju trenera"

Z dniem 31 grudnia umowa Czesława Michniewicza z Polskim Związkiem Piłki Nożnej wygasa, co sprawia, że 52-latek przestanie pełnić funkcję selekcjonera. Wciąż nie wiadomo, jaki trener poprowadzi reprezentację Polski na zbliżających się eliminacjach do Euro 2024. W mediach pojawia się wiele nazwisk potencjalnych kandydatów, jednak finalnie to Cezary Kulesza najprawdopodobniej na początku przyszłego roku ogłosi nowego szkoleniowca.

Paweł Golański o nowym selekcjonerze: Uważam, że PZPN stać na trenera z wysokiej półki

W wywiadzie dla "Super Expressu" Paweł Golański przyznał, że według niego posadę selekcjonera powinien objąć zagraniczny trener. Zdaniem byłego reprezentanta Polski PZPN posiada wystarczające środki, aby zatrudnić solidnego szkoleniowca. Ponadto Golański stwierdził, że obecnie na polskim podwórku nie ma odpowiedniego trenera, który mógłby przejąć reprezentację.

- Wziąłbym cudzoziemca. Na ten moment nie widzę w naszym kraju trenera, który mógłby prowadzić reprezentację Polski. Uważam, że PZPN stać na trenera z wysokiej półki. Może nie z tej najwyższej, ale na takiego, żeby dać sobie szansę, że piłkarze w niego uwierzą - powiedział Golański.

Były piłkarz m.in. Korony Kielce i Steauy Bukareszt dodał jednocześnie, że zagraniczny szkoleniowiec nie jest gwarancją sukcesu. Oprócz tego były reprezentant pozytywie ocenił potencjał piłkarski aktualnej kadry.

- Nigdy nie będzie gwarancji, że zatrudnimy trenera z górnej półki i on to wszystko poukłada. Nigdy nie ma tej pewności. Gdyby prezes Kulesza miał taką pewność, że zapłaci 2-3 mln euro i nowy szkoleniowiec uzyska z kadrą świetne wyniki, to zaryzykowałby. Jednak tego nie wiemy. Potencjał ludzki jest duży. Mamy dobrych piłkarzy, ale wszystko musi zagrać - wyznał były obrońca reprezentacji Polski.

Paweł Goliński rozegrał w kadrze narodowej 14 spotkań, w których udało mu się zdobyć jedną bramkę. Oprócz Korony i Steaua'y piłkarz występował w zespołach, takich jak ŁKS Łódź, Legia Warszawa czy Górnik Zabrze. W lipcu 2017 roku zawodnik zawiesił buty na kołku, a jego ostatnią drużyną była Chojniczanka Chojnice.