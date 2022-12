Mateusz Borek ostro o reprezentacji i Lewandowskim. "To jest śmieszne"

Atmosfera wokół reprezentacji Polski po mundialu w Katarze stała się fatalna. Dziennikarze co rusz ujawniali kolejne szczegóły tzw. afery premiowej, związanej z obiecanymi przez premiera Mateusza Morawieckiego pieniędzmi dla zawodników za awans do 1/8 finału. Posadę selekcjonera po mistrzostwach stracił zaś Czesław Michniewicz. Mimo to żaden z piłkarzy nie chciał pod swoim nazwiskiem udzielić wywiadu, w którym wyjaśniłby, co faktycznie wydarzyło się w polskiej ekipie w Katarze.

Borek zawiedziony Lewandowskim: "Nie doczekałem się"

Zdenerwowało to Mateusza Borka, który w ostrych słowach na Kanale Sportowym podsumował ten stan rzeczy. Szczególnie rozczarowany był postawą kapitana reprezentacji Polski - Roberta Lewandowskiego. - Dla mnie to jest śmieszne, jak w tej chwili wygląda komunikacja reprezentacji Polski z polskim kibicem. Ja nie wiem, dlaczego Robert udziela wywiadów w "Kickerze", "Mundo Deportivo", w Sky'u, a nie doczekałem się dużego, treściwego, szczegółowego wywiadu w Polsce poza kilkoma pytaniami ogólnymi Onetu. Ja nie wiem, czemu się nie wypowiada Szczęsny, Krychowiak, cała grupa zawodników... - mówił komentator sportowy w programie "Moc Futbolu".

Mocny apel Borka: "Czas z tym skończyć"

Wszystko, co wiemy na temat tej afery, opiera się na anonimowych twierdzeniach, a brakuje twardych dowodów. Borek zauważył, że zachowanie polskich piłkarzy nie pomaga w rozwiązaniu tej sprawy. - Najgorsze jest to, że dziennikarz ma trzech zawodników, którzy mu mówią: "Ja ci powiem, jak było, tylko napisz bez mojego nazwiska". A czas z tym skończyć, bo to jest cały czas teza przeciwko tezie, fakty przeciwko faktom - zaapelował.

Sytuacja ta prowadzi jedynie do mnożenia się kolejnych teorii, które jeszcze bardziej kompromitują polską kadrę. - Już masz 113 scenariuszy, czy ten Potrykus chodził po pokojach, czy nie chodził, czy wysłał mejle, czy piłkarze faktycznie się mieli spieszyć z tymi numerami kont, bo słyszę, że taki przelew miał iść jeszcze przed meczem z Francją z konta państwowego, czy prawdą jest, że któryś z czołowych piłkarzy reprezentacji Polski po meczu z Argentyną, gdzieś tam pchnięty przez grupę, wykonał jeszcze jedno połączenie do premiera, żeby potwierdzić, czy to, na co się umówiliśmy rzeczywiście będzie wypłacone - wyliczał Borek.

Ostatecznie żaden z zawodników czy członków sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski nie otrzymał od szefa rządu ani złotówki. Pomysł porzucono, a w PZPN-ie zawrzało. Wszystko dlatego, że sprawa premii została ustalona za plecami prezesa Cezarego Kuleszy. Obecnie związek zajmuje się szukaniem nowego selekcjonera.