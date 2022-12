Statystycy "odnaleźli" dwa gole Lewandowskiego. Dopiero po kilkunastu latach

Robert Lewandowski to niewątpliwie piłkarski strzelec wyborowy. Ale czy wszystkie bramki w jego seniorskiej karierze zostały już odnotowane w statystykach? Co do tego pewności nie ma. Temat nadal drążą dwaj statystycy Łukasz Hulisz i Wojciech Frączek i okazuje się, że mają rację. Ich poszukiwania przynoszą kolejne efekty. Ostatnio odnaleźli dwie "zaginione" bramki.

Lewandowski strzelał w Klasie A. Wciąż jest, gdzie szukać

O ile goli Roberta Lewandowskiego zdobywanych na najwyższych szczeblach rozgrywkowych doliczyć się nietrudno, o tyle zagadką wciąż pozostają te, strzelane na początku kariery. Okazuje się bowiem, że Lewandowski, będąc graczem Znicza Pruszków, miał okazję występować również w A-klasowych rezerwach. Ustalenie, ile razy trafiał w tych rozgrywkach to nie lada sztuka.

Kulisy swojej pracy zdradził nieco Łukasz Hulisz w rozmowie z portalem Laczy nas piłka. - Zacząłem sprawdzać, kiedy Robert mógł pauzować w pierwszej drużynie lub mecze nie nakładały się z rezerwami. W ten sposób powstała lista, którą zacząłem weryfikować – powiedział statystyk. – I to był strzał w dziesiątkę. Udało się ustalić, że w sezonie 2007/2008 Lewandowski zagrał w meczu ze Skrą Konstancin II Obory. - dodał.

Dwie zapomniane bramki Lewandowskiego odnalezione

Lewandowski rzeczywiście wystąpił w tamtym meczu, ponieważ w I lidze pauzował z powodu czerwonej kartki. Obecnemu piłkarzowi FC Barcelony udało się wtedy strzelić dwa gole i poprowadzić rezerwy Znicza do zwycięstwa 4:2. - Sytuacja była taka, że kiedy trenerem Znicza był Leszek Ojrzyński, niechętnie puszczał Roberta, by ten schodził do rezerw i grał w niższych ligach. W październiku 2007 roku zastąpił go Janusz Wójcik. Kiedy debiutował w roli szkoleniowca Znicza, Lewandowski zagrał ze Skrą Konstancin II. Potwierdziło mi to siedmiu zawodników i prezes - wytłumaczył Hulisz.

Zdaniem statystyków Lewandowski we wszystkich seniorskich rozgrywkach łącznie z A-klasą i meczami reprezentacji Polski zagrał do tej pory 908 razy i strzelił 638 goli. W klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów prowadzi Cristiano Ronaldo, który ma 837 trafień. Tuż za nim znaleźli się Niemiec Erwin Helmchen (826) i Leo Messi (820). Lewandowski jest 12. – do czołowej dziesiątki brakuje mu 46 bramek.

Mecze/bramki Roberta Lewandowskiego w poszczególnych rozgrywkach: