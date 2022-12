Według Wikipedii Michniewicz już znalazł nową pracę. Niezły dowcip

Polska po raz pierwszy od 36 lat wyszła z grupy na mundialu, ale Czesław Michniewicz i tak nie poprowadzi kadry w kolejnych spotkaniach. Kibicom i ekspertom nie podobał się styl gry reprezentacji, a w dodatku wybuchła "afera premiowa". Cezary Kulesza już rozgląda się za nowym selekcjonerem. Czujni kibice zobaczyli, że na Wikipedii doszło już do pewnych zmian.

Jak możemy przeczytać w internetowej encyklopedii, obecnym selekcjonerem reprezentacji jest Marek Papszun. Taki wpis to prawdopodobnie dowcip jednego z kibiców, ponieważ artykuły na Wikipedii może tworzyć każdy użytkownik. Ale to nie zmienia faktu, że nie można wykluczyć takiego scenariusza.

- Jeżeli chodzi o mnie, to ja się czuję gotowy do takiej roli. Uważam, że nie jest dla mnie za wcześnie. Niektórzy selekcjonerzy naszej reprezentacji nie mieli wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcia czy trofea w Polsce, a dobrze radzili sobie z kadrą. Uważam, że już obecnie byłbym gotowy do przejęcia takiej funkcji - powiedział Papszun w rozmowie z Weszło.

Co z Michniewiczem?

Zanim Michniewicz objął kadrę, to agent Mariusz Piekarski szukał mu pracy w Rosji, gdzie były trener Legii Warszawa i Lecha Poznań nie miałby kłopotów z komunikacją. Ale dziś, z oczywistych względów, kierunek rosyjski nie wchodzi w grę.

- Nie zdziwiłbym się, gdyby Michniewicz znalazł pracę na Bliskim Wschodzie, w krajach arabskich. Pokonał Arabię Saudyjską. Zostało zaznaczone jego nazwisko w tamtych rejonach. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był kierunek arabski, naznaczony już przez Macieja Skorżę [pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich U-23 - przyp. red.] - powiedział Tomasz Włodarczyk na antenie "Meczyków".

I faktycznie Michniewicz "przejął" Arabię Saudyjską. Na razie jednak tylko według Wikipedii.

PZPN szuka następcy Michniewicza

Jednym z pierwszych bohaterów mundialu w Katarze został Herve Renard, który jest wymieniany jako potencjalny następca Michniewicza. Jego Arabia Saudyjska na dzień dobry sensacyjnie ograła Argentynę 2:1, a jego przemowa z przerwy meczu, gdy Argentyna prowadziła, stała się hitem internetu.

- Co my tu robimy?! To jest pressing?! Może mam wam dać telefon, żebyście zrobili Messiemu zdjęcia? Macie go naciskać i nie pozwolić mu grać. Przyciśnijcie go! Od razu, mocno! Nie pozorujcie! Szanujcie kibiców, to są mistrzostwa świata, a ich jest 60 tys. Jeśli będziemy mieli piłkę, nie tylko wyrównamy, ale możemy więcej. Nie czujecie tego? - krzyczał na kultowym filmiku Renard.

W kolejnych meczach Arabia Saudyjska przegrała jednak 0:2 z Polską oraz 1:2 z Meksykiem i ostatecznie zajęła ostatnie miejsce w grupie C. Renard, który ma polskie korzenie, i tak został jednak doceniony. Tym bardziej że już przed mistrzostwami świata nikt nie miał wątpliwości, że Francuz jest świetnym fachowcem. Renard udowodnił to pracując w Afryce - w 2012 roku wygrał kontynentalne mistrzostwa z Zambią, a trzy lata później z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Teraz chce wykonać kolejny krok.

Warto jednak pamiętać, że jego umowa z Arabią obowiązuje do 2027 roku.