Lewandowski jak Michniewicz. Wypowiedział się o wyniku w Katarze

Czesław Michniewicz po mistrzostwa świata w Katarze przekonywał, że reprezentacja Polski osiągnęła wyznaczony cel i wyszła z mundialowej grupy. Nie przekonało to jednak prezesa PZPN Cezarego Kuleszę, który postanowił nie przedłużać wygasającej umowy selekcjonera. Poza "aferą premiową" Michniewicza miało pogrążyć niezadowolenie liderów kadry. Wśród krytykujących metody pracy i nastawienie selekcjonera miał być Robert Lewandowski, który jednak też jest zadowolony z wyniku w Katarze. Skomentował mundial podobnie do trenera.

Robert Lewandowski jak Czesław Michniewicz. "Jesteśmy zadowoleni"

Według informacji podawanych przez media Robert Lewandowski miał wykonać do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy telefon, w którym informował o nastawieniu piłkarzy do Czesława Michniewicza. Rozmowa ta miała być jednym z powodów, który przekonał Kuleszę o nieprzedłużaniu umowy z 52-latkiem. Kapitan reprezentacji po mundial ma jednak podobne zdanie do selekcjonera, który twierdził, że Polska osiągnęła w Katarze wszystko, co powinna.

- Myślę, że osiągnęliśmy nasze cele - stwierdził Robert Lewandowski i w stylu Michniewicza dodał: - W pierwszej połowie z Francją zagraliśmy dobrze, mieliśmy okazje. Po przerwie nie byliśmy wystarczająco dobrzy, ale przegraliśmy tylko z dwoma zespołami, które awansowały do finału: Francją i Argentyną. Mogliśmy zagrać lepiej, ale podkreślam: osiągnęliśmy nasze cele i jesteśmy zadowoleni.

Lewandowski dodał również, że skupia się na przygotowaniach do Euro 2024 i nie myśli o następnych mistrzostwa świata, które odbędą się w 2026 roku. - Wiem, że będę gotowy, jeśli zechcę tam być, ale jest za wcześnie, by decydować - stwierdził kapitan reprezentacji Polski.

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Kontrakt Czesława Michniewicza wygasa 31 grudnia, ale PZPN nie ma zamiaru śpieszyć się z ogłoszeniem nowego szkoleniowca, by wybór "był przemyślany".