Rozpętała się dyskusja o kadrze. Borek na ostro. Aż zaklął

Mirosław Kalita i Kamil Potrykus (asystenci selekcjonera), Tomasz Muchiński i Andrzej Dawidziuk (trenerzy bramkarzy), Grzegorz Witt i Karol Bortnik (trenerzy przygotowania motorycznego), oraz Robert Musiałek (analityk wideo) - to oni tworzyli sztab szkoleniowy Czesława Michniewicza. Tworzyli, bo z końcem grudnia ich kontrakty wygasną, a prezes Cezary Kulesza już rozgląda się za nowym selekcjonerem. Ale wciąż trwają analizy i podsumowania mundialu w Katarze, w którym co prawda osiągnęliśmy przyzwoity wynik, jakim był awans do fazy pucharowej, ale kibiców i ekspertów kłuł w oczy ultradefensywny styl kadry.

- Moim zdaniem sztab Czesława Michniewicza to był pod względem merytorycznym najsłabszy sztab reprezentacji Polski w XXI wieku. Porównując go do sztabu Adama Nawałki, to jest przepaść - powiedział Łukasz Wiśniowski w studiu "Meczyków". I chwilę później doprecyzował.

- Wydźwięk mojej wypowiedzi był taki, że "nawet" sztab Adama Nawałki był lepszy. I nie sądzę, że jest to jakaś kontrowersyjna opinia. Sam Czesław Michniewicz jest świetnym analitykiem, ale jest trochę "zosią samosią" - dodał dziennikarz Canal+ Sport, który za kadencji Nawałki odpowiadał za vlogi na kanale "Łączy nas piłka".

- Nie przeceniaj Jarosława Tkocza ani Bogdana Zająca. Pier....ie. Obiektywnie, Adam miał trzy razy lepszych piłkarzy - zripostował mu Mateusz Borek, komentator TVP Sport oraz Viaplay.

- Rozumiem, że twoim zdaniem Czesław Michniewicz miał lepszy sztab? Z tymi piłkarzami 2018 vs 2022 można by się posprzeczać - odpisał Wiśniowski.

- Ja tylko mówię, że na końcu w piłkę grają piłkarze, a nie drony, materiały na rzutniku, odprawy i psychologowie. Tak, uważam, że mieliśmy wtedy lepszy zespół. A większość z tych, którzy zostali do dziś mieli wtedy swój prime i lepiej w to grali - podsumował Borek.

Na kogo teraz postawi Kulesza?

Ultradefensywny styl Polaków, to nie jedyne o co, są pretensje do Michniewicza. Skutki tzw. afery premiowej były jednak tak poważne, że rozstanie było jedynym rozwiązaniem dla Cezarego Kuleszy. Inaczej wizerunek PZPN-u nadal dostawałby rykoszetem.

"Chcemy, aby w eliminacjach Euro reprezentację poprowadził trener gwarantujący jej rozwój i realizację zakładanych celów. Nowy selekcjoner musi również poprawić wizerunek drużyny narodowej i odbudować zaufanie kibiców" - czytamy w oficjalnym komunikacie PZPN dotyczącym zwolnienia Michniewicza.