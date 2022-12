Dudek od zawsze krytykował Michniewicza. Ale nigdy tak ostro

Nazwisko Czesława Michniewicza pozostaje najważniejszym tematem piłkarskiego świata w Polsce. Kontrakt z byłym już trenerem reprezentacji Polski nie został przedłużony, a jego przygoda z kadrą zakończy się oficjalnie 31 grudnia. Obecnie pojawia się coraz więcej głosów, podsumowujących okres działalności 52-latka. Po raz kolejny postawę trenera krytycznie ocenił Jerzy Dudek, ale tym razem najbardziej dosadnie.

Dudek po raz kolejny krytykuje Michniewicza. Tym razem były bramkarz nie gryzł się w język w sprawie premii

Komentarz dotyczył zamieszania związanego z tzw. aferą premiową. - Nastąpił taki powiedzmy "skok na kasę", bo tak to można nazwać. Musimy to szybko podzielić, bo nie wiadomo, jak będzie później. Zabrakło dystansu i ogromnego wyczucia. Nie tylko mnie się to nie podobało, ale i wielu obserwatorom - stwierdził wprost były bramkarz reprezentacji Polski.

Dudek już w przeszłości odnosił się do postawy Michniewicza w tej kwestii. Robił to jednak nieco łagodniej. - Im więcej mówi na temat naszej gry i palącego tematu, czyli ewentualnych premii — a lubi to robić często i w sposób barwny – tym bardziej mamy przeświadczenie, że w Katarze grano głównie na wynik, a w zasadzie, że była to gra o pieniądze - ocenił. W innej wypowiedzi stwierdził, że były już selekcjoner sam zapracował sobie na nieprzedłużenie kontraktu i się pogrążył.

Michniewicz pożegnał się z kadrą, chociaż zrealizował wszystkie postawione przed nim cele. Wygrał baraże o udział w mistrzostwach świata, na których osiągnął później największy sukces od 36 lat i awansował do 1/8 finału. Po drodze wywalczył jeszcze utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów. Choć wyniki były dobre, wiele pozasportowych kwestii przemawiało na niekorzyść trenera, co przełożyło się na decyzję PZPN o zakończeniu współpracy.

