"To jest historia, która absolutnie przeważyła". Michniewicz odchodzi przez konflikt w kadrze?

Od czwartku reprezentacja Polski oficjalnie nie ma selekcjonera. Chociaż w teorii do końca roku pozostaje nim Czesław Michniewicz, to już na pewno wiemy, że PZPN nie przedłuży z nim umowy. W czwartek związek wydał komunikat, w którym oficjalnie poinformował o rozstaniu ze szkoleniowcem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski o pożegnaniu Michniewicza: Nie chcemy wchodzić w szczegóły

W ciągu kilkunastu dni po mistrzostwach świata Michniewicz odbył serię spotkań z Cezarym Kuleszą i jego najbliższymi współpracownikami. Selekcjoner podsumował czas spędzony z kadrą i przedstawił plan na dalsze jej prowadzenie. Na jednym z takich spotkań miało jednak dojść do spięcia.

"Nie miałem żadnego wsparcia", "brakowało nawet właściwej organizacji", "był sukces, ale popełniony został błąd w komunikacji" - takie słowa miały paść z ust Michniewicza. Wszystkie zarzuty dotyczyły team managera kadry i rzecznika prasowego PZPN, Jakuba Kwiatkowskiego.

Polityk chce kupić biszt Messiego. Wielka kwota za symbol MŚ w Katarze

Kulesza miał nawet skontaktować się z Kwiatkowskim i poprosić go o wyjaśnienie sprawy. Sam zainteresowany w ciągu kilkudziesięciu minut pojawił się w siedzibie związku, gdzie już bez obecności Michniewicza, który wyjechał do Gdyni, odpierał zarzuty.

"O wpół do trzeciej nad ranem w Katarze po meczu Argentyna - Polska doszło do wezwania przez Michniewicza liderów drużyny. Miałem wrażenie, że Robert Lewandowski był zażenowany tą sytuacją. To właśnie w tym momencie asystent Michniewicza - Kamil Potrykus - został zobowiązany do zbierania numerów kont piłkarzy, aby przelew premii nastąpił jak najszybciej" - miał powiedzieć Kwiatkowski.

Konflikt z Kwiatkowskim zdecydował o losie Michniewicza?

W czwartek Kwiatkowski, który jako jedyny rozmawiał z mediami, zapewniał, że Michniewicz rozstał się z reprezentacją Polski w dobrych stosunkach. - Atmosfera spotkania była dobra. Nikt nie miał uwag ani pretensji. Rozstajemy się w zgodzie - przekazywał w rozmowie z RMF FM.

Sporo jednak wskazuje na to, że konflikt między Michniewiczem i Kwiatkowskim miał miejsce. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl dodał nawet, że nieporozumienia między tą dwójką zdecydowały o zmianie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski.

Ishak zdradził kulisy negocjacji z Lechem. Wyjawił prawdę. "To dzieje się tutaj"

- Dla mnie to jest historia, która absolutnie przeważyła. Piłkarze opowiedzieli się za team managerem reprezentacji Polski. (...) Jeden z zawodników poprzez swojego brata przekazał Henrykowi Kuli, że nie zamierza dalej występować w reprezentacji, jeżeli selekcjoner się nie zmieni - powiedział Włodarczyk.

Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jego debiut odbędzie się 24 marca w Pradze, kiedy zagramy z Czechami w pierwszym meczu eliminacji Euro 2024. Trzy dni później podejmiemy Albanię.