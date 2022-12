Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości. Ten rok w kadrze będzie miał nowego bohatera

Choć zaledwie kilka dni temu zakończyły się mistrzostwa świata w Katarze, to piłkarze i kibice już powoli myślą o powrocie do zmagań na ligowych boiskach. Reprezentanci Polski będą walczyć w nadchodzącym roku o krajowe trofea. Największe szanse na mistrzostwo ma na ten moment Piotr Zieliński. Według Marka Koźmińskiego nadchodzące miesiące będą niezwykle udane dla 28-latka.

Marek Koźmiński komplementuje Piotra Zielińskiego. "Liczę, że zdobędzie mistrzostwo"

Zieliński już w ostatnim czasie prezentował bardzo dobrą formę. - Druga połowa 2022 była dla niego bardzo obiecująca, a na mundialu mecz z Francją wyglądał w jego wykonaniu naprawdę ciekawie - ocenił Koźmiński w rozmowie z WP SportoweFakty.

Napoli obecnie prowadzi w Serie A. Nad drugim Milanem ma 8 punktów przewagi. Piłkarze Luciano Spallettiego nie przegrali jeszcze ani jednego spotkania. - Liczę na to, że Zieliński zdobędzie mistrzostwo Włoch i będzie cieszyć się z Neapolem z tytułu. To byłoby wielkie osiągnięcie dla niego i całej drużyny. Tego mu życzę, bo jest na najlepszej drodze, aby to zrobić - skomentował działacz. - Mam nadzieję, że będzie on (rok 2023 - przyp. red.) należał do Piotrka Zielińskiego - dodał.

Będzie zmiana pokoleniowa w reprezentacji Polski? Marek Koźmiński nie ma wątpliwości

Kilka dni temu PZPN oficjalnie ogłosił, że od nowego roku Czesław Michniewicz nie będzie już selekcjonerem reprezentacji Polski. Według Koźmińskiego w najbliższym czasie należy też spodziewać się sporych zmian w kadrze. - W perspektywie 2023 roku będziemy się z kimś żegnać i kogoś kimś zastępować. To jest normalne w sporcie. Może pojawi się piłkarz, który na razie jest nam nieznany na poziomie pierwszej reprezentacji? - zauważył.

