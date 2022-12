Lewandowski został zapytany o grę na kolejnym mundialu. "Wiem"

Reprezentacja Polski, awansując do fazy pucharowej, uzyskała najlepszy wynik na mistrzostwach świata od 36 lat. Duży udział w sukcesie drużyny miał Robert Lewandowski, który zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Wiele mówiło się, że może to być ostatni mundial dla piłkarza FC Barcelony. Napastnik odniósł się do tego tematu.

Robert Lewandowski zagra na kolejnym mundialu?

Kapitan reprezentacji Polski udzielił długiego wywiadu hiszpańskiej gazecie "Mundo Deportivo". Powiedział w nim, co sądzi o przyszłości oraz ocenił występ kadry na mistrzostwach świata w Katarze. Robert Lewandowski w 2026 roku będzie miał już 37 lat, czy wiek wykluczy go ze wzięcia udziału w turnieju?

- To nie będzie zależeć od mojej formy fizycznej, wiem, że będę dobrze przygotowany, zadecydują aspekty piłkarskie. Wiem, że będę gotowy, jeśli zechcę tam być, ale jest za wcześnie, by decydować. Zostało trzy i pół roku, a nie cztery lata. To dużo i teraz skupiam się na kolejnych Mistrzostwach Europy (2024) - oznajmił napastnik.

Piłkarz odpowiedział również na pytanie, czy reprezentacja Polski jego zdaniem zagrała dobrze w Katarze. Lewandowski podsumował występ drużyny Czesława Michniewicza w dość pozytywny sposób.

- Myślę, że osiągnęliśmy nasze cele. Graliśmy z Francją po dobrej pierwszej fazie mistrzostw. W pierwszej połowie z nimi też zagraliśmy dobrze, mieliśmy okazje. Po przerwie nie byliśmy wystarczająco dobrzy, ale przegraliśmy tylko z dwoma zespołami, które awansowały do finału, Francją i Argentyną. Mogliśmy zagrać lepiej, ale podkreślam: osiągnęliśmy nasze cele i wszystko jest dobrze - zapewnił gracz FC Barcelony.

Polak nie chciał jednak ujawnić, o czym rozmawiał z Leo Messim po ostatnim spotkaniu grupowym mundialu (porażka 0:2 z Argentyną). - Mogę tylko powiedzieć, że była to miła rozmowa. Nie chcę wyjaśniać, o czym rozmawialiśmy, ale to był piękny dialog. Wiem, że nawet po przegranej w pierwszym meczu z Arabią Saudyjską, Argentyna była wielkim faworytem do zdobycia tytułu - dodał Lewandowski.

To właśnie tytułu mistrza świata brakowało w gablocie Messiego. Teraz 35-latek jest kompletnym zawodnikiem. Wielu ekspertów uważa, że jest on również najlepszym piłkarzem wszech czasów, lepszym nawet od Diego Maradony czy Cristiano Ronaldo. Z tym zdaniem zgodził się Lewandowski.

Oczywiście mistrzostwo świata jest dla Messiego spełnieniem marzeń. Wiem, że przez wiele lat ludzie wywierali na nim ogromną presję, porównując go do Diego Maradony. Teraz jednak nikt chyba nie ma wątpliwości. W futbolu osiągnął wszystko, co tylko można było zdobyć, dlatego to on jest najlepszym piłkarzem na świecie - podkreślił Lewandowski w wywiadzie dla hiszpańskiego "Sportu".