Kowalczyk wybiera selekcjonera. Na ostro. "Żadnego z tych w Mielcu by nie chcieli"

Reprezentacja Polski szuka nowego selekcjonera po tym, jak PZPN podjął decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu z Czesławem Michniewiczem. Od kilkunastu dni w mediach padają kolejne kandydatury na to stanowisko - m.in. Nenada Bjelicy, Andrija Szewczenki, Herve Renarda, Roberto Martineza czy Vladimira Petkovicia. - Nowy selekcjoner musi również poprawić wizerunek drużyny narodowej i odbudować zaufanie kibiców. Nasz wybór musi być przemyślany, dlatego nie będziemy deklarować konkretnych dat - mówił prezes PZPN Cezary Kulesza.

Kowalczyk skrytykował polskie kandydatury do roli selekcjonera. I chce zagraniczną opcję. "Odetnie się od układów"

Wojciech Kowalczyk skomentował na Weszło wybór nowego selekcjonera reprezentacji Polski, którego PZPN musi dokonać. Były piłkarz w swoim stylu odniósł się do kandydatur z polskiego podwórka - m.in. Jana Urbana czy Marka Papszuna. "Czy Stal Mielec zamieniłaby w tej chwili Adama Majewskiego na Urbana? No nie zamieniłaby. Dalej - czy przyjęłaby do siebie Adama Nawałkę? Nie. Marka Papszuna? Też nie, ponieważ on potrzebuje czasu, żeby zaszczepić swoją filozofię, ponadto wymaga grubych transferów (tak jak i Skorża), a gdzie w Stali czas, gdzie w Stali pieniądze. Żadnego z tych trenerów w Mielcu by nie chcieli, ale niektórzy uważają: rozważmy ich w roli selekcjonera! Tylko żeby był Polak, bo tu jest Polska! Niestety trzeba przejrzeć na oczy" - pisze Kowalczyk.

Były reprezentant Polski uważa, że wybór zagranicznego szkoleniowca jest dobrym rozwiązaniem. "Jak przyjdzie ktoś zza granicy, to odetnie się od układów. A tego nam trzeba. Jedna uwaga: zagraniczny trener ma mieszkać w Polsce, oglądać ekstraklasę i przykładać się do tej roboty" - stwierdził Kowalczyk w felietonie.

Wojciech Kowalczyk skrytykował też postawę PZPN-u podczas "afery premiowej", która eskalowała po odpadnięciu reprezentacji Polski z katarskiego mundialu. "On już jest gorszy od tego, kiedy kierował nim Lato. To nie jest bałagan, to jest burdel. Afera premiowa obnażyła ten związek na każdym szczeblu, nikt nie potrafił nad tym zapanować" - podsumował.