Klich zareagował na zwolnienie Michniewicza. Najpierw "Czysta brudna prawda", a teraz to

Powołania Czesława Michniewicza nie wzbudziły takich kontrowersji jak te Pawła Janasa z 2006 roku, gdy ten nie zabrał na mundial do Niemiec Jerzego Dudka czy Tomasza Frankowskiego. W tym roku kilku piłkarzy poczuło się rozczarowanymi wyborami Michniewicza. Największym nieobecnym na liście powołanych do Kataru był 32-letni Mateusz Klich. Środkowy pomocnik od 2020 roku występuje w Premier League, najsilniejszej lidze świata, więc siłą rzeczy jego brak mógł dziwić.

Bezpośrednio po konferencji prasowej, na której ogłoszono powołania, pomocnik zamieścił na Instagramie relację, w której udostępnił rapowy utwór Sztruks z płyty "Czysta brudna prawda" w wykonaniu Sokoła i Marysi Starosty.

Piosenka, którą udostępnił piłkarz Leeds, zawiera kilka wersów, które mogą uderzyć w selekcjonera, choć są to oczywiście domniemania.

"Tyle dni, tyle lat obok siebie. Tyle razy była pomoc w potrzebie"

"Po co było deklarować konkretnie? Prawdziwi robią to bezszelestnie"

"Byłeś tym, co gloryfikował przyjaźń"

"Po co hasła i wszystkie te słowa? Lepiej w ciszy lojalności dochować"

"Może powinienem ci podziękować. Bo pokazałeś mi prawdziwy obraz"

"Zawiodłeś – co tu świrować"

Klich reaguje na rozstanie z Michniewiczem

Ale Michniewicza w kadrze już nie ma. W czwartek PZPN poinformował o rozstaniu z selekcjonerem, a Cezary Kulesza zapowiedział, że będzie szukał nowego.

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 31 grudnia 2022 roku Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski" - czytamy w oświadczeniu, które "Łączy Nas Piłka" wrzuciło na Twittera. Post polubił Mateusz Klich.

Kilka dni temu Klich polubił też artykuł Tomasza Włodarczyka z serwisu meczyki.pl, który opisał rzekomy konflikt w reprezentacji.

Konflikt na linii Michniewicz - Klich

Relacje Klicha i Michniewicza są chłodne. Tak przynajmniej uważa Jacek Góralski, który to podkreślił w rozmowie z "Żurnalistą".

- Moim zdaniem relacja Mateusza Klicha i trenera Michniewicza nie wyglądała dobrze od samego początku. To jest moje zdanie. Czasem tak jest, że jak trener nie czuje takiej chemii do piłkarza - zawodnik może mieć umiejętności, ale może jako człowiek nie pasował trenerowi Michniewiczowi. W tych meczach, w których grał, prezentował wysoki poziom, ale selekcjoner miał inną wizję i po prostu Mateusza nie powołał. Ja go bardzo lubię i cenię jako piłkarza, ale każdy trener ma inną wizję - powiedział pomocnik reprezentacji Polski.