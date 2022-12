Dudek poruszył temat nowego trenera. Ma jedną radę dla Kuleszy

Reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza osiągnęła największy sukces od 36 lat i wyszła z grupy na mundialu. Mimo tego szkoleniowiec nie przedłuży wygasającego wraz z końcem grudnia kontraktu i odejdzie z kadry. Spowodowane jest to między innymi licznymi skandali, w tym tak zwaną aferą premiową.

Jerzy Dudek o wyborze nowego selekcjonera. " Uważam, że 2-2,5 mln euro to są na polskie warunki bardzo duże pieniądze"

Teraz wielu kibiców zastanawia się, kto powinien objąć reprezentację. Część uważa, że powinien być to zagraniczny trener, inni z kolei chcą na tym stanowisku Polaka. Niedawno media podały, że PZPN może zaoferować nowemu szkoleniowcowi aż 2.5 miliona euro. Do tej sprawy odniósł się Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem".

- Trenerzy z wyższej półki chętnie przyjechaliby do nas i popracowali z Robertem Lewandowskim, ale nie zrobią tego za drobne. Co zrobi związek, czy sięgnie do kieszeni? Uważam, że 2-2,5 mln euro to są na polskie warunki bardzo duże pieniądze. W naszych realiach taka kwota szokuje, ale takie są standardy w europejskiej piłce. Tyle że to wynagrodzenia dla nowego selekcjonera nie może być zapisane w całości. To wszystko musi być mądrze rozłożone wokół awansu i ewentualnych nagród, a nie tylko samej pensji - powiedział Dudek.

- Jeśli to ma być trener z zagranicy, to musi mieć odpowiednie doświadczenie, który wie, jak pracować z tego typu zawodnikami. Jak radzić sobie komunikacyjnie. To wszystko jest bardzo ważne. Ważne, aby taki trener miał konkretny plan, styl grania i odcisnął charakter na reprezentacji. Wydaje się, że styl gry zaproponowany przez trenera Michniewicza nie leżał drużynie. Zawodnicy nigdy nie grali tak defensywnie. Wszystko było bez radości, bez kreacji - dodał.

Były reprezentant Polski wspomniał również o innym kryterium, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze nowego szkoleniowca. - Przy wyborze nowego selekcjonera trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedno. Mamy w zespole jednego z najlepszych piłkarzy świata. Ważne, żeby Robert Lewandowski wyraził swoje zdanie na ten temat. Żeby nie był zdziwiony wyborem. Oczywiście, że to zawsze prezes podejmuje decyzje i ma ten najważniejszy głos, bo on za to bierze odpowiedzialność. Jednak może warto zaczerpnąć opinii kapitana, posłuchać jego opinii - podsumował.

