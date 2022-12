Hajto rozmawiał z Kuleszą. "Podpowiedziałem mu. To fajny kandydat"

Czesław Michniewicz zrealizował wszystkie cele, które rok temu zostały przed nim postawione - wygrał baraż ze Szwecją i awansował na MŚ, gdzie po 36 latach Polska po raz pierwszy wyszła z grupy, a do tego utrzymał drużynę w najwyższej dywizji Ligi Narodów - ale i tak nie poprowadzi kadry w kolejnych spotkaniach. Cezary Kulesza już rozgląda się za nowym selekcjonerem. Na kogo teraz postawi prezes PZPN? Swoimi przemyśleniami dzieli się jego dobry znajomy - Tomasz Hajto, były reprezentant Polski.

Hajto doradził Kuleszy ws. selekcjonera

- To nie jest tajemnicą, że przyjaźnię się z Cezarym Kuleszą od czasów mojej pracy w Jagiellonii Białystok. Często się spotykamy razem, śpimy w tym samym hotelu, więc często się spotykamy na śniadaniu czy obiedzie. I często razem rozmawiamy. Nie przeczę, że przed wyborem Czesława Michniewicza ten pomysł z Marcelem Kollerem, wypłynął gdzieś z mojej głowy. A teraz podpowiedziałem też swoje cztery typy. Jeden jest moim zdaniem bardzo konkretny i pasowałby do naszej mentalności. I z ogromnym doświadczeniem - powiedział w "Cafe Futbol" Tomasz Hajto.

- Korzenie bałkańskie, tak? - dopytywał Bożydar Iwanow, prowadzący.

- Nie do końca. Mieszane korzenie. Tyle mogę powiedzieć. Ma dwa obywatelstwa. Fajny typ, niesamowicie doświadczony, z dużą wiedzą, prowadził też reprezentację, więc uważam, że nad nim warto się pochylić. Ale dzisiaj do federacji spływają setki różnych propozycji. Nasza federacja stoi na wysokim poziomie organizacyjno-finansowym. Uważam, że dzisiaj musimy zatrudnić trenera za duże pieniądze. Za tyle, na ile nas stać. Wydaje mi się, że to możemy rocznie zapłacić 1,5-2 miliony euro. Plus do tego dwóch, trzech asystentów. Te pieniądze muszą być takie, żeby była odpowiedzialność za wynik. Nie żałujmy pieniędzy - dodał Hajto.

Spekuluje się, że kadrę może objąć ktoś z zagranicy. Potencjalni kandydaci to: