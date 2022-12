W reprezentacji wrze. Lewandowski był zażenowany treningami Michniewicza

Po przegranym meczu 1/8 finału z Francją (1:3) Robert Lewandowski został spytany przez dziennikarza TVP Sport, czy wróci jeszcze na mundial. - Jeszcze daleka droga. Oczywiście radość z gry jest potrzebna. To będzie ważny element nawet niedalekiej przyszłości. Jak atakujemy, próbujemy, to jest inaczej. Jeśli gramy bardziej defensywnie, to takiej radości nie ma. Więc wiele czynników na to wpływa - odpowiedział Lewandowski. Kibice i eksperci nie mieli wątpliwości, to była szpilka w kierunku Czesława Michniewicza.

Lewandowskiemu nie podobały się treningi u Michniewicza

To był trudny turniej dla napastnika Barcelony, bo koledzy z zespołu nie wykreowali mu zbyt wiele szans. Zamiast budowania ataku pozycyjnego Polacy najczęściej grali długą piłką, co nie ułatwiało życia napastnikowi, który ostatecznie podczas mundialu strzelił dwa gole. Najpierw Arabii Saudyjskiej, a później Francji. Teraz temat "zadowolenia Lewandowskiego" wraca.

Jak donosi "Przegląd Sportowy", Robert Lewandowski był w Katarze zażenowany poziomem treningów serwowanych przez selekcjonera Czesława Michniewicza. Trener przede wszystkim koncentrował się na defensywie i stałych fragmentach gry.

Lewandowski w piątek wrócił do Barcelony i dołączył do reszty drużyny po udziale w mistrzostwach świata. Katalończycy przygotowują się do derbowego pojedynki z Espanyolem, który odbędzie się 31 grudnia. Polak w spotkaniu tym nie zagra z uwagi na czerwoną kartkę, którą obejrzał w meczu z Osasuną Pampeluna (2:1).

Napastnik został zwieszony na trzy mecze. FC Barcelona po 14 kolejkach La Liga sezonu 2022/2023 zajmuje pozycję lidera tabeli z 37 punktami. Na drugim miejscu jest Real Madryt, który zgromadził o dwa punkty mniej.

Michniewicz zaliczał kolejne zadania, ale atmosfera zrobiła się gęsta

Michniewicz zrealizował wszystkie cele, które rok temu zostały przed nim postawione - wygrał baraż ze Szwecją i awansował na MŚ, gdzie po 36 latach Polska po raz pierwszy wyszła z grupy, a do tego utrzymał drużynę w najwyższej dywizji Ligi Narodów - ale i tak nie poprowadzi kadry w kolejnych spotkaniach. Cezary Kulesza już rozgląda się za nowym selekcjonerem, bo nie dość, że styl gry Biało-Czerwonych był powszechnie krytykowany, to w dodatku wybuchła "afera premiowa".