To już pewne. Michniewicz wytoczy proces Jadczakowi. Adwokat ujawnia szczegóły

O tym, że Czesław Michniewicz oskarży Szymona Jadczaka o zniesławienie, dowiedzieliśmy się jeszcze w czerwcu. Pozew nazwano wówczas "prywatną inicjatywą" trenera, który nie konsultował tej decyzji z PZPN. Sprawa wywołała ogromną dyskusję, obawiano się kryzysu wizerunkowego reprezentacji. Michniewicz ostatecznie postanowił przełożyć wniesienie sprawy do sądu na okres po mistrzostwach świata.

Z racji, iż jesteśmy już kilka dni od zakończenia mundialu w Katarze, postanowiliśmy sprawdzić, jak rozwinęła się sprawa pozwu. Udało nam się skontaktować z prawnikiem trenera Michniewicza.

Michniewicz i akt oskarżenia przeciwko Jadczakowi

Zajmujący się sprawą prof. Piotr Kruszyński podkreślił, że jego zdaniem udało się zdobyć konkretne dowody potwierdzające winę Jadczaka, że znieważył Michniewicza.

- To będzie akt oskarżenia w sprawie prywatnoskargowej o znieważenie. Jest on w przygotowaniu. Będzie wniesiony w styczniu, to mogę potwierdzić. Mamy ewidentne dowody na znieważenie. Nie chodzi o zniesławienie, opinię pana Jadczaka, bo to jest jego sprawa. Chodzi o używanie słów powszechnie uznanych za obelżywe. To już mam z panem trenerem ustalone. Fakt, że przestał być selekcjonerem, nie ma w tej kwestii żadnego znaczenia - mówi nam prof. Piotr Kruszyński, adwokat Czesława Michniewicza.

Kancelaria prof. Kruszyńskiego i Jadczak w ogóle się nie kontaktowali ze sobą od końca czerwca, czyli od momentu, kiedy Michniewicz zapowiedział podanie dziennikarza do sądu.

Jadczak ujawnił szczegóły rozmów Michniewicza z Forbrichem

20 czerwca na łamach Wirtualnej Polski Szymon Jadczak opublikował obszerny artykuł pt. "Czesław Michniewicz, Lech Poznań i ustawione mecze w tle. 27 godzin rozmów z szefem piłkarskiej mafii". Przeanalizował rozmowy Czesława Michniewicza z Ryszardem Forbrichem, pseud. "Fryzjer", szefem piłkarskiej mafii i głównym odpowiedzialnym za aferę korupcyjną. Sprawdził okoliczności znajomości, przy okazji których meczów rozmawiali, a także przejrzał akta sprawy, w których były bilingi rozmów z lat 2003-2005. Jadczak niedawno otrzymał statuetkę dla Dziennikarza Roku prestiżowego magazynu "Press".

- Szymon Jadczak pomawia trenera Michniewicza o korupcję, o ustawianie meczów, nie mając ku temu żadnych dowodów. Same bilingi rozmów nie mogą świadczyć o przestępstwie. To, że Czesław Michniewicz rozmawiał z panem Forbrichem, nie jest żadnym dowodem na korupcję - mówił w czerwcu prof. Kruszyński "Faktowi", zapowiadając wytoczenie procesu, na który trzeba będzie jeszcze poczekać.

Szymon Jadczak o akcie oskarżenia dowiedział się od Sport.pl, ale - jak nam zdradził - do tej pory strony się ze sobą nie kontaktowały.