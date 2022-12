Hajto domaga się dyscyplinarnego zwolnienia rzecznika PZPN. "To skandaliczne"

W czwartek Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że nie przedłuży umowy z Czesławem Michniewiczem, przez co ten z końcem roku przestanie pracować w reprezentacji Polski. Choć selekcjoner spełniał stawiane przed nim cele sportowe, to nie potrafił wyciszyć afer, które w ostatnich tygodniach pojawiły się wokół kadry. To zaważyło na decyzji prezesa Cezarego Kuleszy.

Tomasz Hajto skrytykował Jakuba Kwiatkowskiego. "To było skandaliczne"

W zeszłym tygodniu media przedstawiły relację ze spotkania zarządu PZPN, na którym doszło do korespondencyjnej sprzeczki między Michniewiczem a Jakubem Kwiatkowskim, rzecznikiem związku oraz team managerem reprezentacji. Selekcjoner miał mu zarzucić, że niewłaściwie zarządzał komunikacją w trakcie mundialu w Katarze. Gdy opuścił zarząd, pojawił się na nim Kwiatkowski, który w odpowiedzi opowiedział o tym, w jaki sposób sztab i piłkarze dzieli rządowe premie za awans do 1/8 finału. Dodatkowo w tym sporze piłkarze opowiedzieli się po stronie rzecznika.

W czwartkowym programie "Cafe Futbol" na antenie Polsatu Sport dyskutowano na temat tego, jak duże znaczenie dla losów Michniewicza miała ta sytuacja. Zdaniem Tomasza Hajty Kwiatkowski przesadził. - Jego pójście na zarząd i wyrażanie w ogóle swoich opinii. Człowieka, który ma przekazywać informacje, który nie dotknął piłki, nie przebrał się nigdy w szatni, nie spocił się przez 90 minut... I taki człowiek ocenia potem selekcjonera...? Dla mnie to jest troszeczkę takie wyjście poza swoje obowiązki - stwierdził.

Hajto przypomniał też sytuację z początku kadencji Michniewicza, gdy na powitalnej konferencji prasowej padały pytania o jego kontakty z "Fryzjerem", byłym szefem piłkarskiej mafii. Jego zdaniem rzecznik "dopuścił do sytuacji, o których wiedzieliśmy, że mogą takie być". - Ja bym na drugi dzień Kwiatkowskiego zwolnił. Tak ją poprowadził, że było to dla mnie skandaliczne. To było zaniedbanie swoich obowiązków w pracy - ocenił.

Były reprezentant Polski podkreślił, że zabrakło wtedy zdecydowanej reakcji ze strony federacji. - Od przedstawienia selekcjonera tej komunikacji nie było. On powinien na drugi dzień zostać zwolniony dyscyplinarnie. Nie wiem, czemu ktoś w PZPN-ie tak się wahał - dodał.

Hajto podkreślił, że to, jak istotny dla sprawy był Kwiatkowski, jest nieadekwatne do pełnionej przez niego funkcji. - Nie przeceniałbym roli rzecznika prasowego. Rzecznik prasowy w każdej federacji jest po to, by przekazywać informacje zarządu i prezesa, a nie wyrażać własną opinię. To mi się u Kuby Kwiatkowskiego nie podoba - dowiedział.

Były obrońca ocenił, że związek powinien ograniczyć Kwiatkowskiego do funkcji sprawozdawcy. - Ja bym go na żaden zarząd nie zapraszał i nie pytał o jego opinię, tylko bym mu potem przekazał kartkę, żeby potem przekazał przed telewizją i radiem, jaka jest nasza informacja i jaką decyzję podejmujemy - dodał.

Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony następca Czesława Michniewicza w reprezentacji Polski.