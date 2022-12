Koźmiński skomentował odejście Michniewicza. "To jest poza jakąkolwiek logiką. Od tego się zaczęło"

Polska piłka w ostatnich godzinach żyje decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej, który poinformował, że z dniem 31 grudnia Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. - Nowy selekcjoner musi poprawić wizerunek drużyny narodowej i odbudować zaufanie kibiców - mówił Cezary Kulesza w komunikacie PZPN-u. Teraz decyzję związku skomentował jego były wiceprezes, Marek Koźmiński.

"Michniewicz spisał się na trójkę". Koźmiński ocenia pracę selekcjonera i działania PZPN-u

Były reprezentant Polski był gościem programu "Fakty po Faktach" w TVN24, gdzie komentował odejście Czesława Michniewicza. Jego zdaniem zamieszanie, które powstało w ostatnim czasie wokół reprezentacji, doprowadziło do wojny polsko-polskiej, której konsekwencją była decyzja o zwolnieniu Michniewicza.

- Jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie sportowe, to dwa zadania, które postawiono przed Michniewiczem zostały wykonane. Wykonał je na trójkę, ale zostały wykonane. Jeżeli chodzi o aspekt wizualny, to jest tu bardzo dużo do poprawy. Jest parę rzeczy, które absolutnie wymagają korekty - powiedział Koźmiński w "Faktach po Faktach". Wyraził opinię, że największy wpływ na rozstanie z selekcjonerem miały kwestie okołosportowe. - To jest bardzo przykre, bo trener nie powinien się nawet w te sprawy mieszać, ani nie powinny być one w jego kompetencjach.

Całą sytuację wokół afery premiowej Koźmiński określił, jako "będącą poza jakąkolwiek normą etyczną". Przy całej tej sytuacji 51-latek zaatakował obecnego prezesa PZPN-u, Cezarego Kuleszę. - Dla mnie kuriozalne jest to, że podobno pan prezes nie wiedział o spotkaniu premiera polskiego rządu z reprezentacją, co wydaje mi się wielkim błędem organizacyjnym. Jak najważniejsza osoba w polskiej piłce może nie wiedzieć o takim spotkaniu? To jest poza jakąkolwiek logiką. Od tego się wszystko zaczęło.

Zdaniem Koźmińskiego w tej sytuacji najmniej winni są kadrowicze, a cała afera przekreśliła Michniewicza, jako selekcjonera. Doniesienia o zbieraniu numeru kont przed meczem z Francją określił mianem "skandalu, który potwierdza organizację podwórkową, a nie na mistrzostwa świata".

To nie pierwszy raz, gdy były wiceprezes PZPN-u dosadnie wypowiada się o obecnym funkcjonowaniu związku. - PZPN, jako tak wielka organizacja, nic nie wiedział o spotkaniu premiera z drużyną i obiecanej premii? To co? Trener potajemnie w jakichś zakamarkach spotkał się z premierem? Jeszcze brakuje tylko doniesień, że szef rządu stawił się na to spotkanie jakąś tajną czarną limuzyną. Przecież to jakieś kuriozum - mówił w wywiadzie dla WP SportoweFakty.