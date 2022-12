Dudek mówi, co pogrążyło Michniewicza. Wcale nie gra reprezentacji. "Jeszcze bardziej ucierpiał"

- Zarządzanie kadrą poza boiskiem bardziej go pogrążyło niż to, co działo się na placu gry - powiedział o zwolnieniu Czesława Michniewicza w rozmowie z PAP Jerzy Dudek. Były bramkarz Liverpoolu i Realu Madryt uważa, że nawet realizacja celów sportowych nie była w stanie przykryć bałaganu, jaki powstał wokół szkoleniowca.

