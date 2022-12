Borek mówi, co zdecydowało o zwolnieniu Michniewicza i czego wymaga od nowego trenera. "Tak to musi funkcjonować"

Mateusz Borek w ostatnim czasie komentował spotkania mistrzostw świata w Katarze, a teraz wypowiedział się szerzej na temat odejścia Czesława Michniewicza ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski, czy głośnej afery premiowej. W sprawie Michniewicza Borek podkreślał, że nie dziwi go decyzja PZPN-u, który poinformował, że 52-latek z dniem 31 grudnia przestanie pełnić funkcję selekcjonera. - Dla mnie to było dosyć oczywiste, że trener przestanie pełnić swoją funkcję, bo Polski Związek Piłki Nożnej patrzy na odbiór społeczny niektórych spraw - powiedział komentator w autorskim programie "Borowisko" w Kanale Sportowym. Jego zdaniem najbardziej na decyzję o rozstaniu się z Michniewiczem wpłynęła afera premiowa, według której reprezentacji Polski mieli otrzymać nawet 50 milionów złotych od polskiego rządu za wyjście z grupy podczas mundialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski o pożegnaniu Michniewicza: Nie chcemy wchodzić w szczegóły

Mateusz Borek ocenia pracę Czesława Michniewicza i apeluje do PZPN-u

- Czy to decyzja [o zwolnieniu - przyp. red.] za styl gry reprezentacji? Byłoby to głęboko niepotrzebne, nieodpowiedzialne ze strony ludzi, którzy zarządzają polską piłką. To by oznaczało, że byli kompletnie nieprzygotowani do zatrudnienia tego trenera - stwierdził Borek. Przyznał, że w momencie przyjścia Michniewicza nie spodziewał się innego stylu gry.

- Wydaje mi się, że PZPN szukał trenera na tu i teraz. Trenera, który ogarnie bałagan po Sousie, który ich porzucił. Po drugie, wygra trudny mecz barażowy ze Szwecją i zarobi dla federacji 10 milionów dolarów. I spróbuje na mistrzostwach świata po 36 latach wyjść z grupy - dodawał komentator. Zaznaczał, że nie był zawiedzony grą reprezentacji, ponieważ wiedział, że Michniewicz gra na wynik.

Borek powiedział, że jego zdaniem sposób zatrudnienia trenerów w Polsce to katastrofa i paranoja. Wyliczał, że Jerzy Brzęczek, Paulo Sousa i Czesław Michniewicz przepracowali razem łącznie nieco ponad 30 miesięcy. - I my chcemy mówić o ciągłości? My chcemy mówić o postępie? My chcemy mówić o jakimś wyzwoleniu potencjału, automatyzmu i zaufaniu drużyny? Szwajcarzy, do których chcemy się przyrównywać, przez 20 lat zatrudniali trzech trenerów. Dziś zalecałbym prezesowi Kuleszy i zarządowi, żeby przeanalizowali kolejnego kandydata i zrobili, jakąś komisję merytoryczną. Zweryfikujcie faceta, żeby dać mu szansę na okres 3,5 roku do mundialu w 2026 roku.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Borek wskazał cechy, jakie powinien mieć nowy selekcjoner

Dziennikarz wykluczył kandydaturę Andrija Szewczenki, ale przyznał, że rozważyłby Roberto Martineza, czy Nenada Bjelicę. Wspomniał także o Herve Renardzie i podał go, jako przykład trenera z charakterem.

- Dla mnie ważne, żeby to był trener, który zacznie rządzić szatnią i to będzie drużyna, którą będzie rządził trener. Mam takie wrażenie, że panowie piłkarze chcą mieć za dużo do powiedzenia. Im się wydaje, że oni będą sobie wybierać trenera, taktykę. Potem będą mówić, że taktyka jest fajna, bo podporządkowana pod sukces. Potem mówią, że nie został uwolniony potencjał. Skończmy z tym. Nie ma świętych krów. Piłkarz jest od grania, trener od trenowania, prezes od rządzenia, dziennikarz od zadawania pytań i oceny. Tak to musi funkcjonować - apelował Borek. Wydają się to być jasne nawiązania do słów Roberta Lewandowskiego, czy Piotra Zielińskiego, którzy po mundialu narzekali na taktykę reprezentacji podczas mundialu.

Borek odniósł się także szerzej do afery premiowej. Zaznaczył, że nie ma zgody na płacenie publicznych pieniędzy. - Ja nie wiem, co robi premier RP? Jakim prawem rozdaje publiczne pieniądze? Ja mam płacić za to, że piłkarze wyszli z grupy? Jakim prawem? Ktoś mnie pytał o to? - pytał retorycznie jeden z właścicieli Kanału Sportowego. Podawał tutaj przykład, że nie słyszał, by polski rząd płacił lekkoatletom, koszykarzom, czy piłkarzom ręcznym za zajęcie miejsc 9-16 na imprezach mistrzowskich. - To jest debilizm, to jest absurd. Ja nie wiem, ktoś chciał zbić na tym kapitał polityczny? Liczył na to, że 20 piłkarzy podniesie transparent wyborczy? Inaczej nie potrafię tego zrozumieć.