"Miejsce dla Szewczenki już się zwolniło". Ukraińskie media podniosły alarm

W czwartek Polski Związek Piłki Nożnej zakomunikował, że wygasająca 31 grudnia umowa z Czesławem Michniewiczem nie zostanie przedłużona. - Po wielu spotkaniach i analizach, podjęliśmy niełatwą decyzję o zakończeniu współpracy - skomentował to prezes Cezary Kulesza.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Szokujące słowa naczelnego obrońcy Michniewicza. "Postkolonialna mentalność"

"Miejsce dla Szewczenki już się zwolniło"

52-letni Czesław Michniewicz pełnił funkcję selekcjonera od 31 stycznia. Pod jego wodzą kadra zagrała 13 meczów i zrealizowała wszystkie cele, łącznie z wyjściem z grupy podczas mistrzostw świata w Katarze. - Skutki tzw. afery premiowej były jednak tak poważne, że rozstanie było jedynym rozwiązaniem dla Cezarego Kuleszy i PZPN - pisze Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Polski Związek Piłki Nożnej szuka nowego selekcjonera za granicą. Herve Renard, Vladimir Petković i Roberto Martinez - to trzech kandydatów na to stanowisko, według "Weszło".

Tymczasem ukraińskie media piszą, że Andrij Szewczenko jest głównym kandydatem do zastąpienia Czesława Michniewicza. Miejsce dla Szewczenki już się zwolniło: uczestnik MŚ 2022 czeka na Ukraińca - to tytuł tekstu na "Telegraf". - Polacy wymieniają Szewczenkę, jako jednego z głównych pretendentów do stanowiska trenera kadry - dodają dziennikarze, powołując się na artykuł, który ukazał się w "Przeglądzie Sportowym".

Eksperci dodali również, że to nie pierwszy, kiedy Szewczenko znalazł się na liście kandydatów do trenera Polaków. Było tak też rok temu, jeszcze przed barażami o mistrzostwa świata w Katarze.

- Wtedy Polacy dali pierwszeństwo Michniewiczowi, bo np. lepiej zna lokalną piłkę, a to jest bardzo ważne przed kluczowymi meczami. Szewczenko doprowadził Ukrainę do ćwierćfinału Euro 2020, ale jego ostatnia praca z Genuą zakończyła się fiaskiem - pisze "Telegraf".

Argentyńczycy zaskoczeni odejściem Czesława Michniewicza

"Wszyscy wiedzieli, tylko on nie? To zła sytuacja dla całej polskiej piłki"

Czesław Michniewicz nie będzie już selekcjonerem reprezentacji. - W Polsce często jest narracja, że zły jest trener. Wszystko zwala się na szkoleniowców. To premier Morawiecki coś proponował, a potem się z tego wycofał. Nadal brakuje informacji w tej sprawie. Premier powinien to wyjaśnić dokładniej - mówi Sport.pl Henryk Kasperczak.