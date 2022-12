Szokujące słowa naczelnego obrońcy Michniewicza. "Postkolonialna mentalność"

Czesław Michniewicz nie będzie już dłużej selekcjonerem reprezentacji Polski, o czym PZPN poinformował w czwartek 22 grudnia. Choć selekcjoner osiągał satysfakcjonujące wyniki sportowe, to zamieszanie, jakie w ostatnich tygodniach pojawiło się wokół kadry, sprawiło, że musiał pożegnać się z posadą.

Łukasz Ciona skrytykował zwolnienie Czesława Michniewicza. "Mentalność postkolonialna bierze górę"

Decyzja o zakończeniu współpracy z Michniewiczem była szeroko komentowana. - Po takiej grze, jaką prezentowała nasza reprezentacja, to trener nie ma szans się utrzymać - stwierdził Grzegorz Lato. - Z tą grupą ludzi można było osiągnąć znacznie więcej. Michniewicz nie miał żadnych kompetencji, żeby prowadzić tę reprezentację - wtórował mu Cezary Kucharski.

Głos w tej sprawie zabrał także dziennikarz Łukasz Ciona, który w przeszłości zacięcie bronił Michniewicza. "Cóż, polskie piekło pochłonęło trenera. Mentalność postkolonialna bierze górę. Wybawca koniecznie z zagranicy oczekiwany i piękny styl także. Czekamy na efekty, szerzej o decyzji PZPN odniosę się na lajwie, ale jestem pewien, że tak zbudujemy domek z kart i własne złudzenia" - napisał na Twitterze.

Przez cały okres pracy Michniewicza w reprezentacji Ciona przedstawiał selekcjonera w jak najlepszym świetle. Przed meczem 1/8 finału mundialu z Francją (1:3) zrobił z nim wywiad, w którym bronił obranej przez trenera taktyki. - Mówiłem do dziennikarzy: przestańcie gadać bzdury. Przecież to jest niesamowite, że Belgowie i Niemcy pojechali do domu, a my na mundialu jesteśmy. Powiem szczerze: nasi dziennikarze zwariowali, trenerze! Nie mogę tego przeżyć, dlatego walczę! - mówił. Podobnie było podczas styczniowej konferencji prasowej, na której przedstawiono Michniewicza jako selekcjonera. Wtedy Ciona zaczął od chwalenia i wymieniania osiągnięć trenera, a dopiero potem zadał pytanie.

To, kto zostanie następcą Czesława Michniewicza, nadal pozostaje niewiadomą. W gronie kandydatów do przejęcia reprezentacji Polski jest kilka nazwisk, media informowały o kandydaturach m.in. Nenada Bjelicy, Roberto Martineza, Vladimira Petkovicia czy Herve Renarda.