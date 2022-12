W czwartek PZPN poinformował, że z końcem roku Czesław Michniewicz przestanie być selekcjonerem reprezentacji Polski. O decyzji spekulowano już od dawna. Media informowały, że atmosfera wokół kadry i Michniewicza jest coraz gorsza, a to efekt między innymi afery premiowej.

Kasperczak o Michniewiczu i Morawieckim

Trener Henryk Kasperczak uważa, że niesłusznie jedynym winnym w tej sprawie wskazuje się Czesława Michniewicza. - W Polsce często jest narracja, że zły jest trener, trzeba go zwolnić. Wszystko zwala się na trenerów - mówi Kasperczak w rozmowie ze Sport.pl.

- Tymczasem to premier Morawiecki coś zaproponował, a potem się z tego wycofał. Nadal jednak brakuje informacji w tej sprawie. Premier powinien to wyjaśnić dokładniej. Wersja jest taka, że winny jest selekcjoner, który nie powiadomił prezesa PZPN. Nie do pomyślenia, by prezes nie wiedział o premiach od premiera, nie wiedział o spotkaniu. Wszyscy wiedzieli, tylko on nie? To zła sytuacja dla całej polskiej piłki nożnej - komentuje nasz rozmówca.

"Mizerne mistrzostwa"

Zdaniem Henryka Kasperczaka, Czesław Michniewicz powinien być oceniany przede wszystkim na podstawie występu reprezentacji na mistrzostwach świata w Katarze. - Cel został osiągnięty. Wyszliśmy z grupy pierwszy raz od 36 lat. Aczkolwiek mistrzostwa w naszym wykonaniu były mizerne pod względem stylu i ducha walki. Jeden mecz z Francją wypadł nieźle, ale reszta już nie. Szczególnie że nasza gra była kiepska. Trzeba o tym mówić i na tej podstawie decydować - uważa nasz rozmówca.

Kasperczak pracował w przeszłości m.in. w reprezentacjach Tunezji, Mali, Senegalu, Maroka i Wybrzeża Kości Słoniowej. Jak zapewnia, przed każdym turniejem, w którym występowała jego drużyna, znane były zasady podziału premii i nikt o tym nie dyskutował w czasie piłkarskiej imprezy.

- Najbardziej żałuję, że choć nasza drużyna wreszcie wyszła z grupy na mundialu, to nikt się z tego w Polsce nie cieszy. Nie widzę radości w działaczach, piłkarzach, sztabie, dziennikarzach czy kibicach - przyznaje.

Bez przywitania na lotnisku

- We Francji piłkarze byli witani po powrocie z Kataru jak mistrzowie świata. W Polsce nie było na lotnisku żadnego przywitania, jest duży niesmak także z tego powodu. Tak nie powinno być. Zawodnicy powinni przybyć do kraju w innych okolicznościach, tymczasem wszyscy się pochowali - kończy nasz rozmówca.

Dzień po porażce z Francją w 1/8 finału polscy piłkarze wrócili do kraju, ale nie wszyscy - na pokładzie samolotu, który wylądował na Okęciu, było tylko 14 zawodników. Zabrakło liderów kadry, m.in. Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, Grzegorza Krychowiaka i Kamila Glika. Ci, co przylecieli i tak nie mieli okazji przywitać się z kibicami, bo wylądowali na wojskowym terminalu. Wielu fanów, zwłaszcza tych z małymi dziećmi, było rozczarowanych.

Nazwisko nowego selekcjonera poznamy zapewne na początku przyszłego roku. 24 marca biało-czerwoni rozpoczynają eliminacje do Euro 2024. Ich pierwszym rywalem będą Czesi. Spotkanie odbędzie się w Pradze.

Piechniczek wskazał największego przegranego. "Podjąłbym inną decyzję"