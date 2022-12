Piechniczek wskazał największego przegranego. "Podjąłbym inną decyzję"

Od kilku dni trwały spotkania władz PZPN z dotychczasowym trenerem kadry narodowej, Czesławem Michniewiczem. Jego kontrakt wygasał wraz z końcem roku i mimo że spełnił wszelkie założone mu cele, umowa nie została przedłużona z uwagi na niekorzystny wizerunek oraz atmosferę wokół reprezentacji.

Piechniczek wskazał największego przegranego

Zdaniem Antoniego Piechniczka, byłego legendarnego selekcjonera "Biało-czerwonych", z którymi zdobywał brązowy medal mundialu w 1982 roku, ta decyzja to zrobienie z Michniewicza kozła ofiarnego. - Michniewicz jest największym przegranym w tej sytuacji - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

- Podjąłbym inną decyzję i pozostawił Michniewicza na stanowisku selekcjonera. Próbowałbym we własnym gronie wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości, które zaszły. Na miejscu prezesa zebrałbym Michniewicza i drużynę i porozmawiał. Dlaczego? Dlatego, że trener swoją pracę wykonał. Michniewicz przywiózł ich na mundial w Katarze, pozwolił im przejść do historii, jako drużynie, która po 36 latach awansowała z grupy piłkarskich mistrzostw świata. Wygrał baraż, utrzymał Ligę Narodów. Wszystko to miałoby się kończyć, tym, czym się skończyło? Zwolnieniem? To zbyt proste, choć prezes ma takie prawo - mówi były trener.

Kto następcą?

Dodatkowo 80-letni były selekcjoner reprezentacji Polski zastanawia się nad przyszłością drużyny narodowej i kto poprowadzi ją w najbliższej przyszłości, jasno sugerując nieufność wobec zagranicznych trenerów. - Pytanie moje brzmi, w jakim miejscu jest teraz nasza reprezentacja? Czy nie jesteśmy w takim miejscu, jak niespełna rok temu? Czyli uciekł nam Sousa, wspaniały trener, który wyprowadził duże pieniądze z kasy i zatrudniliśmy Michniewicza, który zrealizował wszystkie plany i został zwolniony? I co teraz? I przyjedzie kolejny zagraniczny, który wyciągnie z kasy wartościowy kontrakt i wiele nie osiągnie? - pyta Piechniczek.

Reprezentacja Polski już w marcu rozpocznie eliminacje do mistrzostw Europy, które w 2024 roku odbędą się w Niemczech.