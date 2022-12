Lewandowski wykonał telefon do Kuleszy. Poszło o Michniewicza

Czesław Michniewicz zrealizował wszystkie cele, który postawił przed nim PZPN, a mimo to nie udało mu się zachować posady selekcjonera reprezentacji Polski. Wygrał w barażach ze Szwecją, utrzymał drużynę w dywizji A Ligi Narodów, a następnie po raz pierwszy od 36 lat awansował do 1/8 finału mistrzostw świata. To jednak nie wystarczyło i w czwartek 22 grudnia PZPN poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Michniewiczem.

Dziennikarze nie mają wątpliwości, że gwoździem do trumny był nie tylko defensywny styl gry biało-czerwonych na mundialu, ale również afery, które ujrzały światło dzienne po przegranej z Francją (1:3). "Bohaterem" każdej z nich był Michniewicz. Skandale wpłynęły negatywnie na relacje selekcjonera zarówno z PZPN, jak i z piłkarzami.

Media donosiły, że niektórzy reprezentanci mieli nawet rozważać odejście z kadry, jeśli Michniewicz zachowa posadę. Okazuje się, że wśród nich mógł być też Robert Lewandowski, o czym doniósł Sebastian Staszewski z Interii. Dziennikarz wyjawił, że kapitan reprezentacji Polski miał zadzwonić do Kuleszy, a w trakcie rozmowy poinformował go o nastawieniu zawodników do selekcjonera.

"Napięcie w drużynie było tak olbrzymie, że jeszcze przed finałem mundialu - na który Kulesza poleciał do Dohy w towarzystwie sekretarza generalnego Łukasza Wachowskiego - prezes PZPN odebrał niepokojący telefon. Jak ustaliliśmy, zadzwonił Robert Lewandowski. Kapitan kadry miał przekazać Kuleszy stanowisko całej drużyny, która po wydarzeniach z ostatnich tygodni nie wyobrażała sobie dalszej współpracy z Michniewiczem. Sytuacja była tak nerwowa, że niektórzy zawodnicy zaczęli wręcz sygnalizować, że ewentualne pozostanie 52-latka na stanowisku, będzie oznaczało zakończenie (lub zawieszenie) przez nich reprezentacyjnych karier" - czytamy w Interii.

Na negatywną atmosferę w kadrze wpłynęły nie tylko liczne afery, ale również filozofia gry, którą promował Michniewicz. Szkoleniowiec stawiał na głęboką defensywę i małe ryzyko, co nie odpowiadało zawodnikom ofensywnym, w tym Lewandowskiemu i Piotrowi Zielińskiemu. Już po meczu z Francją kapitan reprezentacji dał wotum nieufności dla selekcjonera, sugerując między słowami, że jeśli ten zostanie w kadrze, to on zrezygnuje.

Ostatecznie Kulesza posłuchał kadrowiczów i nie przedłużył kontraktu z Michniewiczem. O tym, kto zostanie nowym selekcjonerem, przekonamy się w najbliższych dniach. W gronie kandydatów znaleźli się m.in. Andrea Pirlo, Roberto Martinez, Claudio Ranieri, Andrij Szewczenko czy Domenico Tedesco.