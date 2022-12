Koniec z prowizorką. Kulesza dostał ściągawkę. Takiego selekcjonera Polska dawno nie miała

Czesław Michniewicz w reprezentacji Polski to już przeszłość, zamknięty rozdział. Przeczytamy w nim o awansach i realizacji celów, ale także o sporach i kłótniach dotyczących stylu gry i pieniędzy. Ale to już znamy na pamięć, teraz najciekawsze jest to, co przed nami. Niemal dokładnie rok po ucieczce Paulo Sousy znów zastanawiamy się nad tym, kto powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Czas jest podobny, ale okoliczności zupełnie inne. Teraz nie szukamy zadaniowca do realizacji celu, tylko budowniczego, który stworzy coś trwalszego.

Kogo konkretnie? Prezes PZPN Cezary Kulesza konkretów nie przedstawia, ale jakieś wskazówki przemyca między wierszami. - Aby właściwie ocenić pracę selekcjonera, musieliśmy wziąć pod uwagę również inne kluczowe kwestie, takie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju - przekazał Kulesza w komunikacie PZPN dotyczącym zwolnienia Michniewicza.

I dodał: - Chcemy, aby w eliminacjach Euro reprezentację poprowadził trener gwarantujący jej rozwój i realizację zakładanych celów. Nowy selekcjoner musi również poprawić wizerunek drużyny narodowej i odbudować zaufanie kibiców.

Ze słów prezesa PZPN jasno wynika, że nowy selekcjoner będzie musiał nie tylko oczyścić atmosferę w kadrze, ale też sprawić, by grała ona nowocześnie i przyjemnie dla oka. Pytanie, czy Kulesza wie, jaki ma być nowy selekcjoner. Nie chodzi tylko o jego pomysł na grę, ale też podejście do zawodu i zaangażowanie w rozwój polskiej piłki. Chociaż prezes PZPN profil nowego selekcjonera naszkicował, to trudno oprzeć się wrażeniu, że jego krótkie wypowiedzi pełne są ogólników i frazesów.

Skrajnie różne nominacje

Zwłaszcza że w ostatnich latach trudno doszukać się spójnego pomysłu na to, kim miałby być trener najważniejszej drużyny w kraju. Od ponad dekady prezesi PZPN dokonywali skrajnie różnych wyborów, które nie zawsze okazywały się trafne. Nie tylko sportowo.

Franciszek Smuda przaśnymi wypowiedziami i stylem bycia starał się rozluźniać atmosferę, ale pod względem sportowym o jego kadencji nie warto pamiętać. To samo tyczyło się Waldemara Fornalika, który, choć był zupełnie innym, skrytym człowiekiem, to wyniki osiągnął równie słabe.

Dla wielu ideałem selekcjonera pozostaje Adam Nawałka. To za jego kadencji na reprezentację Polski patrzyliśmy jak na drużynę w pełni profesjonalną i wykorzystującą potencjał sportowy. Nawałka zapisał się w historii pierwszym zwycięstwem z Niemcami i awansem do ćwierćfinału Euro 2016. Ale i on miał sporo wad. Jego nieustępliwość w wielu kwestiach i dziwaczne przesądy sprawiły, że po nieudanych mistrzostwach świata w Rosji piłkarze mieli go dość.

Michniewicz nie wyszedł do dziennikarzy. "Już dawno go tutaj nie ma"

Kadrę miał odbudować Jerzy Brzęczek, w którym ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek widział idealnego następcę Nawałki. Brzęczka z poprzednikiem łączyć miał nie tylko dobry czas w ekstraklasie, ale też przyjemny dla oka styl gry. Okazało się jednak, że na grę jego drużyny nie dało się patrzeć - selekcjoner awansował na Euro 2020 i utrzymał się w Dywizji A Ligi Narodów, ale pracę stracił. Na dodatek Brzęczek z drużyny narodowej zrobił oblężoną twierdzę i wszędzie widział medialne ataki, a zwolnił go nie Boniek, nie dziennikarze, tylko legendarne już kilka sekund milczenia Roberta Lewandowskiego.

Najlepszemu polskiemu napastnikowi podobała się za to kadencja Paulo Sousy. Portugalczyk przyjechał do nas z łatką nauczyciela, który nie tylko naprawi reprezentację Polski, ale też wskaże kierunek rozwoju naszego futbolu. Problem w tym, że przez entuzjastyczny styl gry Sousy mistrzostwa Europy skończyły się dla nas po fazie grupowej, a zamiast rozwijać polską piłkę, Portugalczyk zawinął się do Brazylii przed decydującym o awansie na mundial meczem. Zresztą Sousa nigdy szczególnie nie angażował się w pracę, a jego wizyty w Polsce były rzadkością.

W końcu kadrę przejął Michniewicz, który miał za sobą nieudany czas w Legii Warszawa, ale przychodził do kadry z łatką zadaniowca. Rozmowy o stylu reprezentacji znów zeszły na drugi plan, najważniejszy był awans na mundial. I postawione przed sobą cele Michniewicz zrealizował, ale mimo to kadry dłużej nie poprowadzi. Nie poprowadzi, bo kadra grała brzydko. Koło się zamknęło.

Michniewicza nie ma. Co dalej?

Czas powiedzieć temu dość. Kulesza musi porządnie zastanowić się nad profilem nowego selekcjonera. I nie chodzi o to, by teraz rzucać konkretnymi nazwiskami, których lista już jest długa, a w najbliższych dniach na pewno zdecydowanie się wydłuży. Prezes PZPN ma sporo czasu, by w spokoju odpowiedzieć sobie na pytania, jak ma grać i jak ma być postrzegana reprezentacja Polski i jej selekcjoner.

Zwłaszcza że okoliczności ku temu są wyjątkowo sprzyjające. Kolejne mecze kadra zagra dopiero w marcu z Czechami i Albanią w eliminacjach Euro 2024. W eliminacjach, których nie sposób nie przebrnąć. Nie mam wątpliwości, że Polacy wyjdą z grupy, w której są jeszcze Wyspy Owcze i Mołdawia. Chodzi o to, by najbliższe dwa lata spożytkować na coś więcej niż po prostu kolejny awans na wielki turniej.

Podpowiedzią dla Kuleszy może być instrukcja, jaką przedstawiła belgijska federacja. Ona też szuka selekcjonera po tym, jak po mundialu do dymisji podał się Roberto Martinez. Według Belgów kandydat na selekcjonera musi: "Wiedzieć, czym jest wygrywanie. Być ambitny, mieć niezbędne doświadczenie na najwyższym poziomie i umiejętności interpersonalne. Być zwycięzcą z doświadczeniem w pracy z najlepszymi zawodnikami na świecie. Wiedzieć, jak zbudować zgraną drużynę i jak wprowadzić do niej młodych zawodników. Być taktycznym ekspertem, który swoje wybory popiera liczbami i nowoczesną technologią".

Zbiór ogólników? Być może. Ale jednocześnie zestaw warunków, których wymienieni wyżej selekcjonerzy raczej nie mieli. Ściągawka dla Kuleszy jest zatem przydatna. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski w pierwszej kolejności musi myśleć o wygrywaniu. Ale musi mieć na to pomysł inny niż tylko archaiczna głęboka defensywa, wyczekiwanie błędu rywala i kontratak. Nawet przegrany mecz z Francją na MŚ pokazał, że Polacy mogą momentami prowadzić grę i korzystać z kreatywnych pomocników. A przede wszystkim ze skuteczności Lewandowskiego.

Lato wskazał wymarzonego selekcjonera. O Michniewiczu krótko i szczerze

Ale nowy selekcjoner musi być też otwartym człowiekiem. Osobą, która nie tylko będzie miała konkretny pomysł na zespół, ale będzie też potrafiła słuchać innych. Nowy selekcjoner musi mieć też wiedzę lub otoczyć się asystentami z wiedzą o młodszych piłkarzach, bo czas m.in. Kamila Glika czy Grzegorza Krychowiaka dobiegł końca. A powoli kończy się też era Lewandowskiego. Polska drużyna musi stać się młodsza i bardziej nowoczesna.

Musi być też odważniejsza. Nowy selekcjoner ma rozwijać zawodników i budować ich pewność siebie. Trener powinien zachęcać ich do podejmowania trudniejszych, bardziej kreatywnych decyzji, a nie wpajać piłkarzom, że czegoś nie potrafią. I ganić, gdy mówią to publicznie jak przed mundialem Krychowiak. Nowy selekcjoner powinien przypominać, że droga do sukcesu zbudowana jest też z pojedynczych porażek i po prostu się ich nie bać. Jeśli nie będą one niczym więcej niż wypadkiem przy pracy nad widocznym rozwojem, polski kibic je wybaczy.

Na koniec ważna rzecz - w idealnym scenariuszu nowy selekcjoner zaangażuje się też w pracę w naszym kraju. Będzie tu nie tylko mieszkał, ale też żył swoją funkcją. Nowy selekcjoner, w przeciwieństwie do Sousy, będzie pojawiał się na meczach ligowych i - wzorem Michniewicza, ale przy zdecydowanie większej charyzmie i autorytecie - dawał piłkarzom ekstraklasy poczucie wartości i impuls do rozwoju. A może wyznaczy też kierunek rozwoju, w którym powinniśmy podążać.

Wszystko po to, by za półtora roku, po Euro 2024, dyskusja i pytania o nowego selekcjonera znów nie wróciły. Żebyśmy wchodzili w kolejny etap budowy, a nie kolejnej rozbiórki czegoś prowizorycznego.