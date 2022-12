Kałużny wskazał wymarzonego następcę Michniewicza. "Nadeszła pora"

W czwartek Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że umowa Czesława Michniewicza nie zostanie przedłużona i z końcem roku przestanie on pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. - Aby właściwie ocenić pracę selekcjonera, musieliśmy wziąć pod uwagę również inne kluczowe kwestie, takie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju - tłumaczył tę decyzję prezes Cezary Kulesza.

Radosław Kałużny zatrudniłby do reprezentacji Polski trenera z zagranicy. Wskazał Herve Renarda i Walida Regraguiego

W rozmowie z Onetem Radosław Kałużny, był reprezentant Polski, wyznał, że w roli następcy Michniewicza widziałby obcokrajowca. - Uważam, że nadeszła pora, by trenera szukać za granicą. Nie wiem, kto jest wolny, jednak wymieniany Andrij Szewczenko zupełnie do mnie nie przemawia. Świetny piłkarz, ale czy trener? Mam duże wątpliwości. Zdecydowanie bardziej widziałbym kogoś nieoczywistego, pokroju trenera Arabii Saudyjskiej (Herve Renard - red.) albo Maroka (Walid Regragui - red.) - powiedział. Jednocześnie podkreślił, że Kulesza może zdecydować się na inny wariant. - Czuję, że szefowi PZPN znacznie bliżej do polskiego kandydata - dodał.

Kałużny wskazuje, że w sytuacji, gdy wśród Polaków liczba kandydatów jest mocno ograniczona, kadrę może objąć trener, który już ją prowadził. - Żartuję sobie, ale okaże się, że za chwilę na białym koniu wróci jeszcze Adam Nawałka. W pewnym momencie jego upatrywano jako faworyta do zatrudnienia przez Cezarego Kuleszę - przypomniał. - Gdy nominacja Michniewicza stała się faktem, Nawałka pewnie był rozczarowany i swoje zapewne pomyślał. Ale nie dąsał się publicznie, a zachował klasę. Pogratulował prezesowi wyboru i tak dalej - stwierdził.

Szewczenko czy Renard już wcześniej byli wskazywani jako trenerzy, którzy mogliby pracować z polską kadrą. Poza nimi spekulowało się również o zatrudnieniu Gianniego De Biasiego, Nenada Bjelicy czy Roberto Martineza.

Czesław Michniewicz poprowadził reprezentację Polski w 13 meczach, pięć z nich wygrał, trzy zremisował i pięć przegrał.

