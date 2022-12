Szef TVP Sport już wybrał. Wskazał swojego faworyta na selekcjonera

Czesław Michniewicz co prawda zrealizował wszystkie cele, które niespełna rok temu zostały przed nim postawione - wygrał baraż ze Szwecją i awansował na MŚ, gdzie po 36 latach Polska po raz pierwszy wyszła z grupy, a do tego utrzymał drużynę w najwyższej dywizji Ligi Narodów - ale to nie on poprowadzi kadrę w kolejnych spotkaniach. Cezary Kulesza już rozgląda się za nowym selekcjonerem.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Kto za Michniewicza? Szef TVP Sport wskazał swojego faworyta

Głos w tej sprawie zabrał Marek Szkolnikowski. Szef TVP Sport już wybrał. Na Twitterze skomentował sondę, gdzie jego pracownik pyta, kto powinien objąć kadrę. "Nenad" - napisał, wskazując na Nenad Bejlicę.

"Odsiewając wszystkich egzotycznych prawdziwków, którzy zgłaszają swoją kandydaturę przy każdej możliwej okazji, wysoko stoją akcję Petkovicia i Bjelicy. Ciekawy byłby Martinez jako dyrektor techniczny wszystkich reprezentacji. Bento raczej nie. Casting rozpoczęty, zabawa na całego" - dodał Szkolnikowski.

Już od dawna pisze się, że jednym z kandydatów Cezarego Kuleszy miał być właśnie Nenad Bjelica, były trener Lecha Poznań.

- Ja kandydatem? Jeżeli tak się mówi, to jestem dumny. Jestem wolnym trenerem i nie wiem, co będzie za tydzień albo dwa. Kiedyś mówiono o mnie, że mogę poprowadzić Chorwację, jednak nasza kadra ma bardzo dobrego trenera, który osiąga świetne wyniki. Zobaczymy, co się wydarzy w kolejnych tygodniach. Porozmawiam z każdym, kto jest mną zainteresowany, nie mam z tym problemu. Na razie nie było żadnego kontaktu. Zobaczymy, co mogłaby zaproponować federacja. Wtedy podejmę decyzję, jednak na razie są to jedynie spekulacje - dwa tygodnie temu powiedział Bjelica na łamach sport.tvp.pl.

Chorwat został spytany także o grę Polski na mundialu.

- Myślę, że reprezentacja Polski ma duże umiejętności i może grać trochę lepiej. Nie wiem jednak, co dzieje się w zespole i dlaczego nie osiągnął swojego najlepszego poziomu. Polska ma bardzo dobrych piłkarzy. Możecie oczekiwać, żeby grała trochę lepiej - stwierdził szkoleniowiec z Chorwacji.

Bezlitosne pożegnanie Michniewicza. "Marny spektakl. Okazał się małym Czesiem"

Bjelica kuszony przez włoski klub

Bjelica prowadził Lecha Poznań w latach 2016-2018. W 78 meczach, jego klub wygrał 41, przegrał 16, a 21 razy remisował. Dwukrotnie zakończył sezon ekstraklasy na trzecim miejscu. Po odejściu z poznańskiego klubu pracował najpierw w Dinamie Zagrzeb, a następnie w NK Osijek. Z tym drugim klubem rozstał się w sierpniu tego roku. Niedawno pojawiły się plotki, że może objąć Genoę z Serie B.

Reszta?

Roberto Martinez w ostatnim czasie prowadził reprezentację Belgii, z kolei Vladimir Petković to były trener Bordeaux, który w latach 2014-2021 prowadził kadrę Szwajcarii. Natomiast Paulo Bento od 2018 roku był trenerem Korei Południowej, z którą awansował w Katarze do 1/8 finału. Był to największy sukces tej kadry od 2002 roku. Po odpadnięciu z Brazylią podał się do dymisji. W przeszłości Bento prowadził także m.in. reprezentację Portugalii oraz Sporting Lizbona.