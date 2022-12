Oto oficjalny Ranking FIFA po MŚ. Szokujący lider i skok Polski

Polska od marca tego roku cały czas utrzymywała w 26. pozycję w rankingu. Po mistrzostwach świata w Katarze nasza drużyna awansowała na 22. lokatę. To najlepszy wynik tej ekipy od czerwca 2021 r., kiedy to znajdowaliśmy oczko wyżej. Względem październikowej aktualizacji wzbogaciliśmy się o 11,24 punktu. Awans do 1/8 finału mundialu w Katarze sprawił, że wyprzedziliśmy Szwecję, Iran, Serbię i Walię.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Polska z awansem, Brazylia wciąż na czele

Liderem rankingu FIFA pozostaje Brazylia, mimo iż z mistrzostwami świata pożegnała się w ćwierćfinale. Jej przewaga nad rywalami jednak wyraźnie spadła. Mistrzowie świata - Argentyńczycy, którzy zaliczyli awans z trzeciego na drugie miejsce, tracą już do niej tylko nieco ponad dwa punkty. Triumfatorzy katarskiej imprezy poprawili się o 64,50 punktu. Nieco mniej zainkasował drugi z finalistów - reprezentacja Francji, która znalazła się na najniższym stopniu podium.

Imponujący awans Maroka i blamaż Belgii

Bolesny spadek zaliczyli Belgowie. Ich występ na mundialu w Katarze skończył się sporym rozczarowaniem. Odpadli już po fazie grupowej, w której pokonali jedynie Kanadę. Odbiło się to na rankingu FIFA. Dotychczas zajmowali w nim drugie miejsce, teraz muszą zadowolić się czwartym. Wciąż wyprzedzają jednak piątych Anglików i szóstych Holendrów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Z kolei spektakularnym awansem popisał się grupowy rywal Belgii, a zarazem czarny koń mundialu w Katarze i nieoczekiwany półfinalista - Maroko. Przybyło mu niespełna 109 punktów, dzięki czemu z 22. miejsca przesunął się na 11. Zadowoleni mogą być także brązowi medaliści - Chorwaci, którzy poprawili się o pięć pozycji i znaleźli się w pierwszej dziesiątce. Aktualnie zajmują siódmą lokatę.

Ranking FIFA z 22 grudnia 2022 r.: