Michniewicz nie wytrzymał ciśnienia, Kulesza nie miał wyboru. Wylały się litry szamba

Awans na mistrzostwa świata i pierwsze od 36 lat wyjście z grupy, a do tego utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów - to osiągnięcia Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Choć żadnego z nich nie można rozpatrywać w kategorii szczególnie wybitnych, to potwierdziło się to, co pisałem prawie 11 miesięcy temu: Michniewicz był logicznym i rozsądnym wyborem. Był zadaniowcem, który osiągnął każdy postawiony przed nim cel.

Potwierdziły się też obawy dotyczące preferowanego przez Michniewicza stylu. Reprezentacja Polski grała brzydko i nudno. Nie bez powodu mecz z Meksykiem został wybrany najgorszym na mistrzostwach świata. Na grę drużyny Michniewicza patrzyło się ciężko.

Ciężko było też najlepszym zawodnikom, co potwierdziły słowa Roberta Lewandowskiego, który po ostatnim meczu przyznał, że gra w kadrze musi sprawiać przyjemność. A tej w Katarze nie miał. Podobnie jak Piotr Zieliński i kilku innych kreatywnych polskich piłkarzy.

Brzydka gra poparta wynikami czy porywający styl bez sukcesów? - ta kwestia poróżniła polskich kibiców jeszcze w trakcie mundialu. Obrońcy Michniewicza wskazywali na osiągnięte cele i pierwszy od lat awans do fazy pucharowej mundialu. Jego przeciwnicy odbijali piłeczkę, że w takim stylu, z dużą dozą szczęścia nawet takie osiągnięcie jest bezwartościowe. Ich zdaniem bez odważniejszej gry nigdy nie opuścimy "drewnianych chatek", a na kolejny "sukces" kadry będziemy czekać co najmniej następne 36 lat.

Kulesza musiał rozstać się z Michniewiczem

Jałowa dyskusja pewnie trwałaby w najlepsze, gdyby po mistrzostwach nie wybuchła "afera premiowa", a na kadrę i Michniewicza nie wylały się litry szamba. To, co wydarzyło się po mundialu, sprawiło, że prezes PZPN Cezary Kulesza nie miał wyjścia: musiał się rozstać z Michniewiczem. Tak jak w styczniu przyjęcie go do pracy wyglądało na jedyną słuszną decyzję, tak teraz identycznie jawi się nieprzedłużenie kontraktu z nim.

Na aferze dotyczącej pieniędzy, jakie reprezentacji Polski rzekomo miał obiecać premier Mateusz Morawiecki, Michniewicz stracił w oczach wszystkich: piłkarzy, dziennikarzy i kibiców. Różne wersje jednej historii, niespójny przekaz i gubienie się w odpowiedziach na podobne pytania sprawiły, że trudno uwierzyć w to, że selekcjoner mówił prawdę.

Do dziś nie wiemy, czy po meczu z Argentyną sprawę premii na forum drużyny poruszył Michniewicz, czy liderzy kadry. Nie wiemy, w jakich okolicznościach do tego doszło i czy Lewandowski rzeczywiście był zażenowany tym, że sprawę rozstrzygano w środku nocy. Nie wiemy, czy asystent selekcjonera Kamil Potrykus rzeczywiście zbierał od zawodników numery kont, czy był jedynie osobą upoważnioną do odbioru pieniędzy. Nie wiemy, czy Michniewicz negocjował procent premii dla siebie i sztabu szkoleniowego, czy ostatecznie zrzekł się jakichkolwiek pieniędzy.

Oficjalnie: To koniec. PZPN wydał komunikat w sprawie Czesława Michniewicza

Skala niesmacznych faktów, półprawd, ale też pewnie kłamstw była szokująca. Pytania moglibyśmy mnożyć, ale odpowiedź na nie byłaby jedna: wiem, że nic nie wiem.

Po tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, nie sposób wyobrazić sobie sytuację, w której Michniewicz poprowadzi reprezentację Polski w eliminacjach Euro 2024. Po tym, jak o "aferze premiowej" różnie wypowiadali się piłkarze i selekcjoner trudno myśleć o tym, że przed marcowymi meczami z Czechami i Albanią Michniewicz wszedłby do szatni i z uśmiechem na ustach przybił piątkę z Lewandowskim, Zielińskim, Grzegorzem Krychowiakiem czy Wojciechem Szczęsnym.

Selekcjonera z kadrą miała też poróżnić osoba menedżera drużyny i rzecznika prasowego PZPN - Jakuba Kwiatkowskiego. W kuluarach słychać, że obaj w trakcie mundialu mocno się poróżnili, a po turnieju postawili sprawę na ostrzu noża: albo jeden, albo drugi. Na niekorzyść Michniewicza przemawia to, że kadrowicze mieli murem stanąć za Kwiatkowskim, z którym współpracują od lat.

Selekcjonerowi nie pomógł też otwarty konflikt z dziennikarzami. Michniewicz nigdy nie miał z nimi problemu, był otwarty na media, choć rozmawiał z nimi w charakterystyczny dla siebie sposób. Jego żarty na mundialu przerodziły się jednak w chamskie zaczepki i odpowiedzi, a po turnieju selekcjoner pokazał, że nie wytrzymał ciśnienia i rosnącej presji.

Krytyka stylu gry drużyny narodowej i niedopowiedzenia w związku z "aferą premiową" sprawiły, że Michniewicz najpierw blokował na Twitterze krytykujących go dziennikarzy, a na końcu sam usunął konto. W trakcie pierwszej części oberwało się jednak nawet tym, którzy po prostu zadawali pytania i pomagali selekcjonerowi w rozpracowywaniu niedawnych przeciwników.

Skandaliczne słowa o Polakach. "Dostali do Kataru przez odbyt i w nim zostali"

Atmosfera wokół Michniewicza zrobiła się skrajnie zła. Gdyby selekcjoner pozostał na stanowisku, wszystkie brudy wróciłyby do niego i drużyny już w marcu. Pytań o przeszłość by nie brakowało, a to ani jemu, ani reprezentacji Polski nie jest potrzebne. Kadra musi iść naprzód, więc rozstanie z Michniewiczem było jedynym sensowym wyjściem. Nawet jeśli osiągnął wszystkie sportowe cele. W paskudny sposób, ale osiągnął. Nawet tu widać pole do znacznej poprawy.

W czwartkowym, oficjalnym komunikacie PZPN napisał: "Chcemy, aby w eliminacjach Euro reprezentację poprowadził trener gwarantujący jej rozwój i realizację zakładanych celów. Nowy selekcjoner musi również poprawić wizerunek drużyny narodowej i odbudować zaufanie kibiców". Nic dodać, nic ująć.