Piotr Świerczewski bije na alarm. Ostrzega ws. Czesława Michniewicza

Los Czesława Michniewicza nadal jest niepewny. Selekcjoner reprezentacji Polski wciąż czeka na decyzję prezesa PZPN Cezarego Kuleszy w sprawie ewentualnego przedłużenia umowy. Być może zostanie ona ogłoszona już w czwartek. Coraz częściej słyszy się, że Polska będzie miała nowego szkoleniowca. Tymczasem za dotychczasowym wstawił się były reprezentant Polski Piotr Świerczewski.

Świerczewski dosadnie o stylu reprezentacji Polski: "Oni we dwóch mogą sobie ładnie pograć w siatkonogę"

50-latek udzielił wywiadu dziennikowi "Fakt", w którym odniósł się do zarzutów, stawianych Michniewiczowi. Według niego styl, jaki zaprezentowali Polacy w Katarze, był dostosowany do możliwości naszych zawodników. - My nie umiemy grać ładnie. Próbować zawsze można, nie wiem tylko, kto miałby to zrobić. - mówił. Jego zdaniem nie wystarczy jedynie obecność w składzie Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. - Oni we dwóch mogą sobie ładnie pograć w siatkonogę, a nie ciągnąć całą drużynę. My po prostu nie mamy stylu. W brzydki sposób wyszliśmy z grupy. Tak właśnie powinniśmy grać. Kombinując z pięknym futbolem, nigdy nie doczekamy się choćby małych sukcesów - stwierdził.

70-krotny reprezentant Polski jasno opowiedział się za przedłużeniem kontraktu z Michniewiczem. Ostrzegł też, że ewentualną zmianą możemy sobie zaszkodzić. - Według mnie powinien zostać. Co da nam zmiana? Nie wierzę w to, że zaczniemy grać pięknie. Paulo Sousa już to obiecywał, a wyszło jak zawsze. Przecież to, co on wygadywał, to były bzdury. Naszą taktyką od zawsze było bronić się i grać z kontrataku. To jest polski styl, przynajmniej na tę chwilę. Nie umiemy grać pięknie w ataku pozycyjnym i trudno to zmienić ot, tak - utrzymywał Świerczewski.

Świerczewski o tzw. aferze premiowej: "Wszystko wymyślili dziennikarze"

Argumentem za pożegnaniem się z Michniewiczem nie jest także dla niego tzw. afera premiowa. Były pomocnik bagatelizował tę sprawę. - To nie jest afera, wszystko wymyślili dziennikarze. Na co ma wpływ to, czy piłkarze dostaną pieniądze, czy nie? Będą się lepiej albo gorzej czuć? To "afera" dla ludzi - podsumował były piłkarz.

Piotr Świerczewski zagrał dla reprezentacji Polski 70 meczów w latach 1992–2003. Występował na pozycji pomocnika. W 1992 r. sięgnął po srebrny medal olimpijski w Barcelonie. Uczestniczył także w mistrzostwach świata w Korei i Japonii w 2002, gdzie zagrał w dwóch spotkaniach.